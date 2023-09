Darf mein Mann bestimmen, was nach seinem Tod mit ihm geschieht?

Inge L., 80: Liebe Frau Höfler, mein Mann ist sieben Jahre älter als ich, wir sind mit der Tatsache konfrontiert, dass wir allenfalls noch ein paar Jahre zu leben haben. Wir stellen uns diesem Thema, nur leider sind wir uns nicht einig, was das Grab meines Mannes angeht. Mein Mann möchte eine Seebestattung, ich aber möchte einen Ort, an dem ich um ihn trauern kann, da ich ihn wahrscheinlich überleben werde. Ein Grab auf einem Friedhof mit einem Grabstein. Ein Grab, in dem auch ich einmal beerdigt werden kann. Mein Mann pocht auf Selbstbestimmung über das Leben hinaus. Aber habe ich nicht das Recht, diesen Trauerort einzufordern? Ist ein Grab nicht für die Überlebenden und nicht für die Toten?