Meine Frau will keinen Sex mehr. Habe ich das Recht auf Affären?

Günter, 62: Lieber Herr Lenné, ich liebe meine Frau, aber sie hat seit den Wechseljahren keine Lust mehr auf Sex. Ich schon. Kann ich von ihr verlangen, dass sie mir Affären gestattet? Auf Bordellbesuche habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich möchte aber auch nicht bis an mein Lebensende ohne Sex leben.

Lieber Günter, das ist ein immer wiederkehrendes Problem in meinen Paartherapien. Meist sind es die Männer, die vor ihren Frauen stehen, sie begehren und scheinbar endgültig abgewiesen werden. Das klingt absoluter als der Umgang mit der gedämpften Lust in den mittleren Jahren. Dort fehlt es meist nicht an der Lust auf Sex, sondern der Zugang zu ihr ist durch Kinder, Arbeit, Haus und Stress verstellt. Manchmal stockt es auch, weil eine Weiterentwicklung, meist der Frau, dazu führt, dass sie zwar ganz leise noch das eigene Begehren spürt, aber mit der Art, wie es sich bisher erfüllt hat, nicht mehr zufrieden ist. Es ist ein Akt der Selbstermächtigung, der am Ende beiden Partnern zu einer tieferen und erfüllenderen Sexualität verhilft.

Wir können den Sexualtrieb nicht bewusst an- und abschalten

In deinem Fall klingt es scheinbar anders. Aber am Ende geht es auch bei euch darum, eine ernsthafte gemeinsame Lösung zu finden. So wie deine Frau nicht freiwillig keine Lust auf Sex hat, hast du auch nicht freiwillig Lust darauf. Der Sexualtrieb gehört zum Leben dazu, wir können ihn nicht bewusst an- oder abstellen. Wir können ihn aber sehr wohl ernst nehmen und versuchen einzuladen. Er ist ein Bedürfnis wie Nähe und Geborgenheit. Bei den meisten Menschen verbindet sich die Liebe zu einer Person auch mit sexuellem Begehren. Herz und Becken schauen dann in dieselbe Richtung. Fremdgehen oder Bordellbesuch irritieren diese Verbindung. Es geht den meisten Männern nicht nur um Sex (ja, manchmal auch nur darum), sondern um eine sexuelle Begegnung mit der Frau, die sie lieben.

Bevor du die Erlaubnis zu einer Affäre einforderst, sprich mit deiner Frau ausführlich über eure Liebe und eure bisherige Sexualität. Sexuelle Begegnung besteht aus Sex und aus Begegnung. Sie beinhaltet Nähe und Vertrauen. Körperkontakt macht weich und glücklich und vertieft eure Liebe. Wie war das in eurem Liebesleben ausbalanciert? Hat deiner Frau etwas gefehlt? Die ernsteren Fragen an euch lauten: Ist deiner Frau klar, dass sie etwas fast Übermenschliches von dir erwartet, wenn sie keinen Sex mehr mit dir will, du aber auch nicht zu einer anderen Frau gehen sollst? Was würden deine Affären mit eurer Liebe machen? Am Ende geht es darum, aufrichtig und liebevoll mit euren Unterschieden umzugehen.