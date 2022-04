Tilmann, 35: Ich date seit fast zwei Jahren eine Frau, die aus einer früheren Beziehung noch ein Kind hat. Sie möchte, dass ihr fünf Jahre altes Kind eine stabile Beziehung zu ihrem Ex-Freund hat. Das bedeutet, dass er noch recht häufig in ihrer Wohnung und bei gemeinsamen Ausflügen dabei ist – und dass ich manchmal das Gefühl habe, wir führen eine Dreierbeziehung. Er hat meine Mobilnummer und spricht inzwischen mit mir praktische Dinge ab. Mir geht das zu weit. Was soll ich tun?

Lieber Tilmann, ich empfinde es als grundsätzlich wichtig und richtig, wenn Eltern auch nach einer Trennung Wert auf eine gute Beziehung miteinander legen. Wie sie sich die gemeinsame Erziehung und das Aufwachsen der Kinder nach einer Trennung vorstellen, hängt häufig auch davon ab, wie sie auseinandergegangen sind, wie es ihnen gelingt, sich von altem, emotionalen Ballast zu trennen und ob sie es schaffen, eine neue Beziehung zu definieren, die auf Eltern- und im besten Fall vielleicht auch Freundschaft aufgebaut ist.

Manchen gelingt das beeindruckend schnell und gut, andere brauchen länger, und es bedarf viel emotionale Arbeit von beiden Seiten. Wiederum anderen gelingt das nie so richtig. Ihrer Freundin und ihrem Exfreund scheint dieses Kunststück tatsächlich gelungen zu sein, beide haben eine gute, freundschaftliche Beziehung und können dadurch weiterhin zu zweit für das Kind da sein.

Sie sind mit Ihrem Problem also nicht allein

Jetzt kann es durchaus vorkommen, dass genau diese Verbindung in den neuen Liebesbeziehung der ehemaligen Partner zu Schwierigkeiten und Irritationen führt. Sie sind mit Ihrem Problem also nicht allein. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist ihnen der Kontakt zu dem Exfreund zu nahe und zu häufig. Jetzt frage ich mich, was genau sie daran stört: dass ihre Freundin noch so eng mit dem Vater des Kindes verbunden zu sein scheint oder dass dieser auch zu Ihnen viel Kontakt sucht? Vielleicht ist es auch beides, oder noch etwas ganz anderes?

Nun ist es so: Sie haben sich für eine Beziehung mit einer Frau entschieden, die ein Kind hat, und wahrscheinlich werden Sie eine wichtige Rolle in dessen Leben einnehmen. Es macht auf mich den Eindruck, als wäre beiden, ihrer Freundin und deren Exfreund, sehr viel daran gelegen, Sie gut zu integrieren und Sie somit in viele Abläufe und Entscheidungen mit einzubeziehen. Dass das Ihnen an der ein oder anderen Stelle zu viel ist, ist völlig legitim.

Jetzt werden Sie mit Sicherheit nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen vorschlage: Reden Sie mit ihrer Freundin. Erzählen Sie ihr, was Sie beschäftigt, und versuchen Sie in Erfahrung zu bringen, wie sie sich die Zukunft mit dem Vater ihres Kindes und mir Ihnen als neuem Lebenspartner vorstellt. Gleichen Sie mit ihr gemeinsam ab, ob sich diese Vorstellungen und Erwartungen mit den Ihrigen decken. In diesem Gesprächen ist es durchaus möglich und erwartbar, auf Unterschiede zu stoßen und miteinander in Verhandlungen gehen zu müssen. Doch nur wenn Sie beide bereit sind, offen und ehrlich über Erwartungen zu kommunizieren, kann es Ihnen gelingen, weiterhin gut in Ihrer Beziehung zu bleiben.