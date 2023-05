Mely Kiyak und Philipp Ruch: Europa und die Poesie der Leichensäcke

Am 5. Mai 1949 wurde der Europarat gegründet, ein Datum des Aufbruchs und der Hoffnung nach einem verheerenden Krieg. Janika Gelinek und Sonja Longolius, die Leiterinnen des Berliner Literaturhauses waren mutwillig positiv, als sie vor fünf Jahren aus diesem Anlass ein literarisches Fest auflegten. Die politische Wirklichkeit sieht anders aus. Die europäischen Staaten schotten sich ab und lassen es zu, dass das Mittelmeer zur Grabstätte von Tausenden wird. Welten verbindende Mythen waren gestern.

Flucht, Exil, Sterben, Schönheit, Sex

Was also anfangen mit dem Datum in dürftiger Zeit? Mely Kiyaks Antwort ist kurz und klar: Kämpfen, dichten, singen. So hat sie es geschrieben, als sie im Vorfeld über die Gestaltung des Abends nachgedacht hat. Gestaltung? Mely Kiyak hat sich Philipp Ruch vom Zentrum für Politische Schönheit eingeladen. Mit prall gefüllten Einkaufsbeuteln betreten die beiden die kleine Bühne vor der neu entworfenen Lehmwand und türmen Bücherpakete auf, die sie im Verlauf des Abends abzuarbeiten gedenken.

Eine Lesung, irgendwie. Und ein Gespräch über Dichter, Dichtung und die Leidenschaft, sich beides für den eigenen Gebrauch anzueignen. Dass die Veranstaltung allenfalls entfernt an die gediegen-besserwisserische Vortragsart des „Literarischen Quartetts“ erinnert, hat vor allem mit der performativen Lust zu tun, mit der Kiyak und Ruch mal wie ein kabbelndes Ehepaar und dann wieder zart-vorsichtig ihre Lektüreempfehlungen präsentieren: Said, Karl Kraus, Björn Kuhligk. Und so etwas soll lustig sein?

Der künstlerische Leiter des Zentrums für Politische Schönheit Philipp Ruch dpa

Schluss mit dem Quatsch, jetzt wird diskutiert. Mely Kiyak macht heiter-dominant klar, um was es ihr geht: Flucht, Exil, Sterben, Schönheit, Sex. Sie liest aus einem Gedichtband der kürzlich in Leipzig mit dem Preis für Europäische Verständigung ausgezeichneten russischen Schriftstellerin Maria Stepanova. In „Mädchen ohne Kleider“ entfaltet diese eine poetische Sprachkaskade, in der sie furios-präzise zum Ausdruck bringt, wie sexuelle Gewalt in Kriegen als Waffe eingesetzt wird. Die schnell daher gesagte Phrase, dass Poesie Leben retten kann, erfährt durch eine Sprache, die Schmerzen nicht erzeugt, sondern erfahrbar macht, vollends erst in der öffentlichen Lesung Wahrhaftigkeit.

Das Aroma zerriebener Kaffeebohnen

Ruch und Kiyak halten nichts von Selbstergriffenheit. Konkret heutig wird die Poesie, als Mely Kiyak aus einem staatsanwaltschaftlichen Anklageschreiben vorliest, dass Philipp Ruch sich mit einer Aktion des Zentrums für Politische Schönheit eingehandelt hat. Schüchtern und gekonnt wandeln die beiden zwischen literarischem Pathos und Alltagstauglichkeit. Zum Vortrag einer Kundenrezension von Amazon hat die erstmals nach längerer Pause auftretende Kiyak eine handliche Kaffeemahlmaschine mitgebracht. Und tatsächlich waren es am Ende die zerriebenen Kaffeebohnen, die dem kurzweiligen Europatag das passende Aroma verliehen.