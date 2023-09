Mensch sein heißt Erzählen: Wie die DDR in Geschichten ohne Ideologiestreit lebt

Das zentrale Merkmal des Erzählens ist die Leichtigkeit, mit der Erzählungen uns ergreifen können. Das betrifft einerseits ihre emotionale Wirksamkeit, andererseits auch die Fähigkeit, Gedanken ohne Anstrengung in unseren Köpfen in Bewegung zu setzen. Aus nichts lernen wir leichter als aus Erzählungen, und nichts kann uns leichter für etwas einnehmen als eine gute Geschichte.

Das Erzählen ist eines unserer menschlichen Alleinstellungsmerkmale, eine Aktivität, die kein anderes Lebewesen praktiziert. Es begleitet uns als Menschheit, seit wir zu sprechen begannen und hat gleichzeitig wesentlich die Entwicklung unserer sprachlichen Fähigkeiten gefördert. Es diente von Anfang an mehreren Zwecken: einander zu informieren, zu unterhalten, zu beeinflussen und soziales Handeln mit Sinn zu beleben. Geschichten deuten unsere Aktivitäten, sie weisen den Beteiligten ihre Rollen zu, deuten an, was Gut und Böse ist, sie liefern uns den Stoff, an den wir glauben können.

Wer vom Erzählen redet, darf vom Zuhören nicht schweigen. Beide gehören zusammen wie Yin und Yang, denn ohne Zuhören konnte sich das Erzählen nicht entwickeln und ohne Erzählen nicht das Zuhören. Mit der Schrift ist an die Stelle des Zuhörens das Lesen getreten, aber auch hier gilt, dass Texte Adressaten brauchen. Zuhören und Lesen sind nur scheinbar passiv. In Wirklichkeit heißt Zuhören, einem Menschen Zeit zu widmen, Aufmerksamkeit zu schenken und sich für seine Sicht zu interessieren. Zuhören verbindet, indem es fremde Erfahrungswelten zugänglich macht und neben der eigenen platziert. Der Kontrast ist das, was beim Zuhören bereichert.

Erzählsalon von zeitlosem Zauber

Das Zuhören ist die Voraussetzung dafür, dass erzählt werden kann. Gehört zu werden ist das Bedürfnis, das hinter dem Erzählen steckt. Einen Zuhörer zu haben ist heilsam, wie wir aus mehr als hundert Jahren Psychotherapie wissen, einem Beruf, der wie kein anderer vom Erzählen lebt.

Erzählt mal! Katrin Rohnstock bei der Festveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen des Generaldirektorensalons. Generaldirektoren großer DDR-Kombinate und andere DDR-Experten treffen sich regelmäßig zum Erzählen ihrer Geschichten. Volkmar Otto

Die Berliner Firma Rohnstock Biografien hat es geschafft, den zeitlosen Zauber des mündlichen Erzählens wiederzubeleben, indem ihre Gründerin Katrin Rohnstock ein Format wie den Erzählsalon entwickelte. Anders als in der Psychotherapie mit ihrer Pflicht zur Verschwiegenheit, praktiziert die Biografie-Expertin das Erzählen wieder als öffentliches Ereignis. Eine Ritualisierung ist nötig, um es in konstruktive Bahnen zu lenken: gemeinsames Thema, gleiche Zeit zum Erzählen für alle, keine Kritik, keine Deutungen.

Kollektives Erzählen eignet sich auch dazu, die großen Brüche unserer Zeit zu thematisieren, wie die zwischen Ost und West, Mann und Frau, Stadt und Land, Eingesessenen und Dazugekommenen, Gewinnern und Verlierern. Sie alle verkörpern verschiedene Arten, an der Zeit zu leiden. Rohnstock Biografien hat über das Erzählen einen Zugang zu diesen Brüchen geschaffen, der unaufdringlich ist, nicht missioniert und vor allem für diejenigen Partei ergreift, die kein Forum für ihre Geschichten haben.

Erzählen ist Leben

Erzählen formt Beziehungen und Identitäten, ich kann durch meine Erzählungen darstellen, wer ich bin, beziehungsweise wie ich gesehen werden will. In einer Gemeinschaft kommt man an, wenn man seine Geschichten erzählen kann – und gehört dazu, solange man in den Geschichten anderer vorkommt.

Durch Erzählen lernen wir einander kennen, schaffen Verbindung und Vertrauen. Wenn zwei sich verlieben, setzen sie sich bei Wein oder Cola zusammen, schauen sich tief in die Augen und erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Sie achten darauf, dass sie gut dabei wegkommen, aber sie schaffen auch Offenheit, indem sie von ihren Kümmernissen erzählen.

Informationen, die wir durch Erzählen erfahren, haben den Charakter einer persönlichen und gewichtigen Botschaft. Wir glauben ihnen, wenn wir die erzählende Person schätzen. Über das Erzählen konstruieren wir zudem Vergangenheit, Geschichte, Herkunft, Identität und Hoffnungen für Gesellschaften, Gemeinschaften und Familien. Heute wird das Erzählen unter der Bezeichnung „Storytelling“ von Firmen zum Aufbau von Firmenidentität oder zum Branding verwendet, ebenso wie in der Politik, um Vertrauen und Zugehörigkeit zu untermauern.

Die Vervielfältigung des Erzählens

Ursprünglich war das Erzählen eine natürliche Form der Kommunikation. Wir brauchen dafür nichts als unsere Stimme, Mimik und Gestik. Dann kam die Musik dazu: Geschichten als Liedgesang. Mit dem Theater wurde das Erzählen sichtbar, mit der Schrift fixierbar. Das moderne Erzählen fängt mit dem Buchdruck an, der Verfügbarkeit von Romanen in transportabler Form. Mit dem Film wurde es visuell reproduzierbar, im Digitalzeitalter verknüpft mit einer unerhörten Kommerzialisierung und Weiterentwicklung der Erzähltechniken.

Rohnstock Biografien ist das Gegenmodell zur industrialisierten Erzählkultur, die dazu neigt, Erzählungen von der Stange zu produzieren, eingegipst in verkäufliche und verführende Genres und Formate. Der Erzählsalon bewahrt Persönliches und fördert Entschleunigung. Seine Methode gibt den Menschen die Kompetenzen wieder, die sie brauchen, um sich individuell bedeutsam und gesellig mitzuteilen. Sie führt zurück zu den Wurzeln des Erzählens, zurück zu den Lagerfeuern, Tafeln, Salons und Pausengesprächen, bei denen man den Erzählenden noch in die Augen blicken kann.

Erzählen als Mittel der Politik

Das Erzählen ist auch ein Mittel, um Wirklichkeit politisch zu deuten und zu beeinflussen. Lyotard sprach von „großen Geschichten“ oder „Metanarrativen“, die ganze Epochen prägen und Gesellschaften eine Legitimation für ihr Handeln geben. Für ihn war die Aufklärung nicht ein historischer Fakt, sondern eine narrative Metakonstruktion, deren Glaubwürdigkeit mit den Kriegen und Kolonien der aufgeklärten Nationen zugrunde ging. Er empfahl die Auflösung solcher großen Geschichten zugunsten von kleineren, lokalen Erzählungen. Lange Zeit liefen die politischen Erzählungen entlang des Ost-West Konfliktes – mit narrativen Selbstdeutungen auf beiden Seiten. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs brachte Francis Fukuyama die Geschichte vom Ende der Geschichte auf; aktuell kommt aus populistischen Kreisen die abstruse Geschichte vom großen Bevölkerungsaustausch.

Mit Social Media entstanden neue Bedingungen – wir nennen sie Echoräume, die das Erzählen solcher Geschichten fördern und sie gegen eine Realitätsprüfung abschirmen. Unglückseligerweise wissen wir nie sicher, ob wir nicht selbst in einem solchen Echoraum gefangen sind und in welchem Ausmaß wir die Geschichten anderer ausblenden, um die eigenen besser glauben zu können.

Das Erzählen ist also kein ganz unschuldiges Feld, das von politischen Konflikten unberührt bliebe. Erzählungen können auch der politischen Beeinflussung, Manipulation und Macherhaltung dienen. Das beste Korrektiv für Geschichten ist das Erzählen weiterer Geschichten, die andere Perspektiven zur Geltung bringen.

Glücksfall Rohnstock Biografien

Es ist ein Glücksfall, dass in der Firma Rohnstock das persönliche Erzählen ein Zuhause fand. Mit dem Erzählsalon etablierte sie das Recht, Zeit für das Erzählen der eigenen Geschichten zu beanspruchen, begleitet von der Pflicht, die Geschichten anderer anzuhören. Glücklicherweise gibt es ein großes Bedürfnis nach ungeskripteten, unzensierten und unkommentierten Erzählungen.

Der Sinn für Authentizität hat sich in der hypermedialen Gesellschaft geschärft und es gibt ein Publikum dafür. Lange Zeit haben wir nur stumm zugehört, wenn abends im Fernsehen die Talkshows liefen. Heute scheinen alle nur noch erzählen zu wollen, wenn sie ihre Botschaften schnipselweise in den Social-Media-Kanälen ablegen. Im Erzählsalon wird das Erzählen wieder mit dem Zuhören zusammengeführt.

Ich bin überzeugt, dass es im weiteren Sinne eine ganze Bewegung braucht, die uns alle wieder ins Erzählen bringt. Wir müssen uns gegen die Übermacht des medialen und industriellen Erzählens wehren. Wir brauchen die Vielfalt der Sichtweisen, die das individuelle Erleben in den Kontext historischer Ereignisse stellen, ohne zu bevormunden oder alle über einen Kamm zu scheren.

Würdigen möchte ich, dass unter den Geschichten, die bei Rohnstock zur Sprache kommen und konserviert werden, viele der untergegangenen DDR gewidmet sind und dem, was ihren Bewohnern vor und nach der Wende widerfahren ist. Authentische Erzählungen sind der beste Weg, die DDR narrativ zu erhalten, ohne die Erinnerung im ideologischen Streit zu deformieren. Über die DDR existieren unendlich viele und kontroverse narrative Wahrheiten, die alle parallel nebeneinander erzählt werden können und erzählt werden müssen. Rohnstock Biografien zeigt uns, wie das geschehen kann.

