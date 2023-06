Metallica, Rammstein, Aerosmith: Das schönste Hobby der Welt ist das Groupiesein

Dies ist der neueste Teil der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.



Origami, Obstanbau, Obertonsingen: Es gibt viele großartige Hobbys. Das wohl tollste dürften aber Groupies haben. Denn nur als Groupie kann man die Liebe zur Kunst mit intimen Begegnungen und abenteuerlichen Erlebnissen hinter den Kulissen kombinieren. Ein Plädoyer für eine Freizeitbeschäftigung, die an Berufung grenzt.

Einmal dem angehimmelten Star ganz nah sein, das weiche Herz hinter der größenwahnsinnigen Fassade berühren, oder zumindest sein erigiertes Glied – das ist der Wunsch vieler Groupies. Manche wollen nur einmal kurz im Backstage-Bereich Liebe machen, andere als „road wives“ mit den Stars um die Welt reisen und ihnen das harte Tourleben mit allerlei Dienstbarkeiten versüßen. Etliche Musiker und Künstler lassen sich da auch nicht lange lumpen.

Unbeschwerte Zeiten und niedliche Baby Groupies

Gerade in den 70ern und 80ern ging es völlig unbeschwert zu: Steven Tyler (Aerosmith) reiste vergnügt mit einer 16-Jährigen durch die USA, schwängerte sie, drängte sie zur Abtreibung und schickte sie wieder heim zu den Eltern. Eine der vielen superwitzigen Anekdoten aus dieser Zeit des echten Rock 'n' Roll. Vorzeigerebell Iggy Pop besang auf „Naughty little Doggie“ den Sex mit der 13-jährigen Sable Starr, einem der niedlichen „Baby Groupies“, die ihr Hobby schon im zarten Alter praktizierten.

Charakterkopf Mick Jagger („I can’t get no satisfaction“) kommt heutzutage durcheinander, wenn er gebeten wird, alle Minderjährigen aufzuzählen, die er unter Drogen gesetzt und besprungen hat, schließlich hatte er selbst die ein oder andere Substanz eingeworfen.

Metal-Sympath Lemmy Kilmister ist leider zu tot, um sein schillerndes Liebesleben mit über 1000 teils recht jungen Frauen zu schildern, aber sicher hat er jede einzelne mit größtmöglichem Respekt behandelt. Entsprechend liebevoll sprach Frank Zappa von „crew sluts“, Schlampen, die sich herzhaft von der Roadcrew durchnehmen ließen, um so dem sicher wunderschönen Sex mit dem Star näher zu kommen. Ein Traum, den auch heute noch so mancher Groupie träumt.

Bis heute ein Riesenspaß

Auch wenn das Groupieleben heute nicht mehr ganz so unbekümmert erscheint, weil dauerempörte Feministinnen mit schrillen Stimmen von sexualisierter Gewalt, Machtmissbrauch und anderem Mumpitz aus dem Gender-Seminar plappern – noch immer kann man sich bei etwas gutem Willen als Groupie mit K.o.-Tropfen von 60-jährigen Männern in einen angenehmen Dämmer versetzen lassen.

Was gibt es Schöneres, als in einem nach kaltem Rauch und alten Socken riechenden Raum unter einem schwitzenden Rockstar aufzuwachen, der einem zart ins Ohr haucht, ob er aufhören soll? Es wird noch etwas Zeit ins Land gehen, bis genügend Groupies berichtet haben, ob ihre prickelnden Erlebnisse mit Rammstein-Sänger genau so fesselnd waren wie das, was Fans und Freundinnen von Brian Warner („Marilyn Manson“) und seinem „bad girl’s room“ berichten.

Stars für jeden Geschmack

Nicht alle Groupies mögen harte Rockmusik. Manche stehen auch einfach auf Maler, Schriftsteller oder Priester. Und wer sich (in zarten Teenagerjahren) lieber von sanfteren Künstlern wie David Bowie, Udo Jürgens oder John Lennon vergewaltigen, befummeln oder verprügeln lassen will, findet bis heute entsprechend berühmte Männer, die sich dazu herablassen, einem den tiefsten Herzenswunsch unter dem Applaus der Allgemeinheit zu erfüllen. Manchmal muss man in diesen prüden Zeiten sicher ein bisschen länger betteln, aber am Ende wird immer alles gut.

