Meyerhoff und seine Vorstellung einer glücklichen Kindheit

Berlin -Zu einer schönen Kindheit gehört für den Schriftsteller und Schauspieler Joachim Meyerhoff eine heitere Atmosphäre. „Eine glückliche Kindheit braucht natürlich Geborgenheit, aber mir war es auch immer unendlich wichtig, dass es heiter, ja amüsant zugeht“, teilte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit. „Und es braucht Eltern, die da sind, aber eben auch mal weg sind - einen aus den Augen lassen - herumstreunen lassen. Und gerade sehen wir natürlich auch, dass es schlicht und einfach Frieden braucht.“

Meyerhoff hat in autobiografischen Romanen über seine eigene Kindheit und Jugend geschrieben. Am Freitagabend feierte die Verfilmung seines Buchs „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ auf der Berlinale Premiere.