Berlin - Dirk Moses wäre besser beraten gewesen, hätte er seinen Aufschlag im deutschsprachigen Raum, den „Deutschen Katechismus“ ebenso begonnen wie seine Antwort auf Saul Friedländer in der Wochenzeitung Die Zeit; eine Antwort, die mit einer Kritik am deutschen Umgang mit der BDS-Bewegung, zumal am Beschluss des Bundestages vom Mai 2019 beginnt. Bin ich doch hier mit Moses in der Sache einig, freilich nicht in seiner Begründung.

In seiner Entgegnung auf Friedländer erklärt Moses, warum er seinen „Katechismus“ geschrieben hat: „Nicht-jüdische deutsche Eliten versuchen, die – fraglos bewundernswerte – deutsche Erinnerungskultur, die sich circa seit den 1980er-Jahren entwickelt hat, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.“ Dabei erinnert die Rede von den „Eliten“ fatal an jene Verschwörungstheorien, die Moses doch selbst kritisieren will – wenngleich er am Ende seines Beitrages in der Berliner Zeitung am Wochenende präzisiert: „dass eine Gruppe von Akteuren in Feuilletons und Politik zu bestimmen versucht, wie legitime Erinnerung an den Holocaust auszusehen hat, wer sie verkörpern darf – und wer nicht. Die Verteidiger des Katechismus postulieren jetzt einen ‚neuen Historikerstreit‘, um sich als Beschützer:innen der Öffentlichkeit vor den Barbaren von rechts wie von links aufzuspielen. Aber wir haben keinen neuen Historikerstreit. Wir haben einen neuen Illiberalismus.“