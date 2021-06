Berlin - So beginnen die schillerndsten Hollywood-Karrieren: Ein Kassenschlager, der von Kinopublikum und Kritik gleichermaßen gefeiert wird, ein junger Schauspieler, der darin die Rolle seines Lebens spielt; gutaussehend, schlagfertig, kühn. Bald hängt sein Konterfei in etlichen Jugendzimmern. Die Rede ist von Michael J. Fox, dessen Aufstieg als Schauspieler untrennbar verbunden ist mit der Rolle des zeitreisenden Kleinstadtjungen Marty McFly in der „Zurück in die Zukunft“-Trilogie, deren erster Teil 1985 in die Kinos kam. Was haben Teenagerinnen in den Achtzigern und Neunzigern geschmachtet, aber auch die Jungs fanden ihn durchaus cool, diesen smarten Bravo-Starschnitt-Boy, der stets sympathisch und nahbar wirkte.

Doch Michael J. Fox legte keine schillernde Bilderbuchkarriere hin, obwohl er das Zeug dazu allemal gehabt hätte. Eine tückische Krankheit machte ihm einen Strich durch die Rechnung, mit gerade einmal 29 Jahren erhielt er die niederschmetternde Diagnose Parkinson. Die unheilbare Nervenkrankheit, die mit Zittern und Bewegungsstörungen einhergeht, ist fortan Teil seines Lebens. Sein jungenhaftes Äußeres, seinen Optimismus, und letztlich auch seine berufliche Laufbahn kann die Krankheit zwar überschatten, brechen kann sie sie nicht. Fox hätte den Rückzug ins Private wählen können, doch er entscheidet sich anders. Er geht in die Offensive und schafft ein Bewusstsein für eine Krankheit, das andere Betroffene mangels Bekanntheit nie erreichen könnten.

Foto: Imago Images Michael J. Fox in der Rolle seines Lebens: Als Marty McFly in „Zurück in die Zukunft“.

Teil seiner Bewältigung sind die Bücher, die der gebürtige Kanadier im Laufe der Jahre und mit fortschreitender Krankheit veröffentlicht. Biografien mit kämpferischen Titeln wie „Comeback. Parkinson wird nicht siegen“ (2004) oder „Always Looking Up. The Adventures of an Incurable Optimist“ (2009). Seine Parkinson-Autobiografie „Lucky Man“ zählte über 13 Wochen zu den Top-Ten der US-Bestsellerliste.

Fox‘ Texte sind nicht nur Beschreibungen aus dem Leben eines Kranken, sie sind vor allem auch Lehrstücke in positivem Denken. Im Herbst erschien eine weitere Lebenserinnerung des Schauspielers. Unter dem Titel „No Time Like the Future“ beschreibt Fox einen weiteren Rückschlag, den er wegen seiner Erkrankung hinnehmen muss: „Mein Kurzzeitgedächtnis ist hinüber.“ Künftig wolle er sich mit aller Kraft auf das Schreiben konzentrieren.

Trotz Krankheit tauchte er immer wieder in TV- und Filmproduktionen auf

Bislang sah man ihn ja immer noch ab und an in Filmen. 1991, als er seine Diagnose bekam, stand er gerade mit Woody Harrelson und Bridget Fonda für die Komödie „Doc Hollywood“ vor der Kamera. Schon während der Dreharbeiten traten erste Tremor-Symptome auf, der kleine Finger der linken Hand zuckte. Fox versuchte in den ersten Jahren noch, die Krankheit durch gezieltes Schauspielern zu überdecken, aber irgendwann war das nicht mehr möglich. 1998 gab er der Zeitschrift People ein Interview, in dem er seine Parkinson-Erkrankung erstmals öffentlich einräumte.

In den sieben Jahren davor war die Krankheit immer weiter vorangeschritten, seine gesamte linke Körperseite litt unter Steifheit und Zittern. „Und ich meine großes Zittern“, sagte Fox, der damals trotz der ernsten Lage noch über sich selbst scherzen konnte. Der Tremor in seinem linken Arm sei so heftig gewesen, er habe sich eine Margarita in fünf Sekunden mixen können, erklärte Fox. Zwei Jahre später, zur Jahrtausendwende, beendete er seine Kinokarriere. In Gast- und Nebenrollen trat er weiterhin auf, etwa in der Serie „The Good Wife“, in der er einen manipulativen Anwalt spielte, der an einer neurologischen Krankheit leidet.

Fox verwandte nun viel Zeit auf seine im Mai 2000 gegründete Stiftung, die Mittel für die Entwicklung neuer Parkinson-Therapien sammelt und verteilt. 800 Millionen US-Dollar kamen bis Ende 2018 zusammen. Gefördert werden neben pharmazeutischen und neurologischen Forschungen auch Projekte aus der ethisch umstrittenen Stammzellenforschung, der die Stiftungsmitglieder große Chancen zurechnen, einen Durchbruch bei der Heilung von Parkinson zu erzielen.

Als Fox im Jahr 2006 in Fernsehwerbespots demokratische Politiker unterstützte, die sich für die Stammzellenforschung einsetzten, musste er sich von dem rechtskonservativen Radiomoderator Rush Limbaugh vorwerfen lassen, er habe seine Symptome nur vorgespielt oder übertrieben dargestellt. Es sei ihm nie um Parteipolitik gegangen, betonte Fox daraufhin, sondern darum, die Parkinsonforschung voranzubringen.



Foto: dpa Seit 32 Jahren verheiratet: Michael J. Fox und Tracy Pollan.

In seinem neuen Buch kündigt Fox einen „zweiten Ruhestand“ an, weil seine Fähigkeit zu sprechen nachlasse: „Es gibt für alles eine Zeit, und meine Zeit, einen zwölfstündigen Arbeitstag einzulegen und sieben Seiten Dialog auswendig zu lernen, liegt hinter mir.“ Es spricht für seinen Lebensmut, dass er selbst seiner Erkrankung etwas Positives abgewinnen kann: Ein Geschenk sei es gewesen, dass sie ihn gebremst habe, erklärt Fox. „Ich nehme mir Zeit. Die Zeit nimmt nicht mich.“

Stabilität und Familienbande: Verheiratet seit 33 Jahren

Dafür, dass sein Leben weiterhin gut sei, dankt Fox vor allem seiner Frau Tracy Pollan und den gemeinsamen vier Kindern. Pollan und Fox lernten sich Mitte der 80er-Jahre bei den Dreharbeiten zur Serie „Familienbande“ kennen, 1988 heirateten die beiden. „Wir haben jeden Tag etwas, worüber wir gut zwei Minuten lang lachen“, beschreibt der 59-Jährige seine Ehe. Dank seiner Frau fühle er sich zuerst wie ein Ehemann, ein Vater und ein Freund, „und dann bin ich irgendwann jemand mit Parkinson.“



Überhaupt sieht der Schauspieler sein Leben nicht von seiner Krankheit bestimmt. „99 Prozent meines Lebens sind nicht Parkinson, es sind andere Dinge, die mich beschäftigt halten und auslasten. Ich bemitleide mich auch nicht“, sagte er einmal in einem Interview. Er habe seine Krankheit akzeptiert, das bedeute, dass er sich ihr füge. Sein offener Umgang mit der Schüttellähmung hat auch anderen Hollywood-Stars Mut gemacht.

Die Schauspielerin Selma Blair erklärte, dass sie in Fox einen wichtigen Unterstützer gefunden habe. Sie hatte im Herbst 2019 ihre Erkrankung an Multipler Sklerose öffentlich gemacht, nachdem sie sich an Fox gewandt und um Rat gebeten hatte. Blair postete damals auf Instagram ein Selfie mit Fox und bedankte sich für dessen Hilfe. „Ich mag diesen Mann“, schrieb sie darunter. „Und ich bin nicht die Einzige.“