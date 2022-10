Michael Jacksons Sohn Prince über Prinzessin Diana Michael Jacksons Ältester erinnert sich noch gut an die Erzählungen seines Vaters über seine Beziehung mit Diana. „Er liebte, wie sie liebte“, sagte der 25-J... dpa

London -Der älteste Sohn von Popstar Michael Jackson hat von der engen Freundschaft seines Vaters mit Prinzessin Diana geschwärmt. „Jedes Mal, wenn mein Vater über seine Beziehung zu ihr gesprochen hat, war es von so viel Liebe erfüllt, aber gleichzeitig auch von Trauer, weil er eine Freundin verloren hatte, die ihm sehr am Herzen lag“, sagte Prince Jackson am Freitag dem britischen Sender ITV. „Er hatte das Gefühl, wie er mir erklärte, dass er sich auf eine Weise mit ihr verbunden fühlte, wie er es zu anderen Menschen nicht wirklich hatte“, sagte der 25-Jährige, der Diana nie persönlich traf.