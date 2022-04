Diese Entdeckung gleicht dem Fund einer Blauen Mauritius. Die Aufregung um eine Zeichnung des Florentiner Universalgenies Michelangelo Buonarroti (1475-1564) jedenfalls reizt zu dem Vergleich – es schien schließlich komplett unwahrscheinlich, heutzutage noch irgendein Werk des legendären Italieners privat auf dem Kunstmarkt zu erstehen. Zumal bekannt ist, dass der Mann einen Großteil seiner Zeichnungen und Skizzen in Anfällen von Zorn und Schwermut verbrannt hat.

Das vergilbte Blatt, das nun am 18. Mai bei Christie’s in Paris unter den Hammer kommt, könnte 30 Millionen Euro erzielen, schätzt das Auktionshaus. „Ich denke, es ist eine der aufregendsten Entdeckungen, die seit langem auf dem Gebiet der Zeichnungen Alter Meister gemacht wurden“, sagte Stijn Alsteens vom Londoner Mutterhaus Christie’s.

2019 war die Zeichnung von einem Spezialisten als Michelangelo-Original identifiziert worden. Die Sensation blieb vorerst geheim. Das Blatt befand sich im Besitz eines privaten Sammlers, beziehungsweise dessen Erben. Laut Provenienz-Geschichte war es 1907 im Pariser Kunsthandel verkauft worden, galt als Arbeit der Schule Michelangelos und wurde dann nicht mehr weiter beachtet. Die Zeichnung lag bis zu ihrer Entdeckung wohl unerkannt in einer Mappe.

Nun, mit den heutigen hochtechnologischen Erkennungsmöglichkeiten, erweist sich die Zeichnung als frühes Motiv Michelangelos. Er hat es wohl etwa gegen Ende des 15. Jahrhunderts gezeichnet. Damals hatte der aus ärmlichen Verhältnissen kommende junge Bildhauer und Maler die Lehr- und Studienjahre in den Künstler-Gärten der Medici – und besonders gefördert von seinem Entdecker und Mäzen Lorenzo de’ Medici – schon erfolgreich absolviert. Das Motiv zeigt drei junge, fast unbekleidete Männer, zwei davon nur schemenhaft. Der dritte ist deutlich ausgearbeitet in den Umrisslinien wie in der Binnenzeichnung; ein athletischer, fast wuchtiger Körper, der schwere Arbeit zu verrichten imstande ist. Vielleicht war das Modell ein Steinbrucharbeiter, wie später Michelangelos berühmter David, den er für die Signoria von Florenz aus dem weißen Carrara-Marmor schlug – als ewiges Andenken an den geliebten Freund, der im Steinbruch beim Abseilen eines riesigen Blocks zu Tode kam. Das Geschlecht der Figur ist bedeckt mit einem knappen Lendenschurz, den heutigen Tangas nicht unähnlich. Eine gewisse Erotik ist der Gestalt eigen. In den zahlreichen Michelangelo-Romanen wird ja dessen – wohl nie ausgelebte – Homosexualität mal raunend, mal behauptend erwähnt.

Das Auffällige an der Figur ist die realistische Art, deren Zittern, wohl vor Kälte, darzustellen. Es ist eine Szene der jüdischen Erwachsenentaufe und lässt darauf schließen, dass Michelangelo ein Figuren-Detail des Freskos „Taufe der Neophyten“, Jahrzehnte zuvor gemalt von Masaccio für die Kapelle von Brancacci in Florenz, kopiert hat, dies allerdings in seinem unverkennbar leidenschaftlich-bewegten Stil. Michelangelo sparte sich auch das restliche Bildpersonal auf dem Masaccio-Fresko, sogar den taufenden Evangelisten Petrus. Alle Wirkmacht geht vom nackten Körper des Täuflings aus. Man könnte meinen, Michelangelo wollte dem von bigotten Klerikern gescholtenen, viel älteren Künstlerkollegen Ehre erweisen, weil dessen „fleischlicher“ Realismus in der Kirchenmalerei Anstoß erregte. Wohl darum gab Buonarroti noch eine Portion Erotik drauf.