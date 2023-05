Talk bei Markus Lanz: Wenn Spahn mal eben das Asylrecht in Frage stellt

Die Flüchtlingskrise in Deutschland war am Donnerstag das Thema der Sendung. Klar war am Ende nur eines: Es wird kälter in Deutschland.

Man kann das natürlich so machen wie Jens Spahn. Wenn man in der Opposition sitzt und nichts verantworten muss, dann kann man in Sachen Asylpolitik auch mal einen Satz raushauen wie: „Man muss auch mal nachdenken, ob die Flüchtlingskonvention überhaupt noch funktioniert.“

Die sei schließlich aus den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Das Asylrecht in Deutschland – einfach zu altmodisch? Das sorgt für die nötige Aufmerksamkeit, die Politiker ohne Amt wie Jens Spahn nun mal brauchen.

In der Flüchtlingspolitik gibt es mittlerweile ohnehin eine Menge verrückter Vorschläge. Man muss sich da nur mal die Absichtserklärung durchlesen, die der sogenannte Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am Mittwoch formuliert hat.

Die SPD schlägt Asylzentren an den Außengrenzen vor und die Grünen gucken betreten auf die Schuhspitzen, sind nicht so richtig dafür, protestieren aber auch nicht. Es wird sowieso nicht funktionieren, da sind sich die meisten Experten einig.

Aber was muss Deutschland dann machen, um das Flüchtlingsproblem in den Griff zu kriegen? Dass muss es, weil sonst die AfD bei den nächsten Wahlen die Oberhand gewinnt, darin waren sich die Gäste von Markus Lanz weitgehend einig. Bei den Lösungen eher weniger. Wenn es nach Spahn geht, ist der Ausweg einfach. Im Grunde dürfte überhaupt niemand nach Deutschland kommen, um Asyl zu beantragen, sagte er.

Schließlich sei die Bundesrepublik von sicheren Drittstaaten umgeben. Nur dass diese nicht so richtig solidarisch sind und die Flüchtenden einfach durchwinken, nach Deutschland, das allein im Januar mehr als 30.000 Menschen aufgenommen hat. In Frankreich waren es zur gleichen Zeit nur etwas mehr als 15.000, in Portugal 200 und in Ungarn nur 5. Die Zahlen rechnet Lanz vor und man hört hinter jeder ein Ausrufezeichen.

Es gebe einen Schäbigkeitswettbewerb in Europa in Sachen Flüchtlingsabschreckung – so formuliert es der Publizist Wolfram Weimer. Die Dänen nähmen Syrer in Abschiebehaft, obwohl dorthin niemand ausgeflogen wird. Großbritannien werde wohl gar demnächst erste Flüchtlinge nach Ruanda ausfliegen. Dass das kein Modell für Deutschland ist, sieht sogar Jens Spahn ein. Er weiß auch noch ein Beispiel: Allein Baden-Württemberg habe mehr ukrainische Flüchtlinge aufgenommen als Frankreich.

Die Ausgangssituation ist demnach klar: Deutschland muss erst mal allein handeln. Da für den Rechtsstaat keine illegalen Pushbacks von Ausländern in Frage kommen, muss es Abkommen mit den Staaten geben, die sich bislang weigern, jene Landeskinder zurückzunehmen, die in Deutschland keine Chance auf legalen Aufenthalt haben. Das so etwas schnell und wirksam sein kann, rechnet der Migrationsexperte Gerald Knaus am Beispiel Georgien vor.

Das Land kooperiert und nimmt seine Bürger zurück, die kein Asyl in Deutschland bekommen. Das sind so ziemlich alle. Doch es dauert lange, denn nach der Ablehnung steht den Betroffenen der Rechtsweg offen. Würde die Bunderegierung Georgien als sicheres Herkunftsland einstufen, könnten die Verfahren deutlich beschleunigt werden. 2022 kamen rund 8000 Georgier nach Deutschland – das sind immerhin acht Prozent der Asylsuchenden.

Flüchtlinge: Wichtig sind Abkommen mit den Herkunftsländern, sagt der Experte

Doch das eigentliche Problem liegt im Mittelmeer, sagt Knaus. Dort sterben jetzt wieder Hunderte, die sich mit Booten auf die Überfahrt nach Europa machen. Um das zu beenden, sollte die Bunderegierung Rückführungsabkommen mit den nordafrikanischen Staaten schließen. Diese nehmen ihre abgelehnten Flüchtlinge zurück und bekommen dafür im Gegenzug Visa für Studenten, Ausbildung oder auch Arbeitsmigration, so der Plan. Das klingt gut, ist aber schwierig, wenn man es mit failed Staaten wie Libyen zu tun hat oder Tunesien, das gerade wieder Richtung Diktatur zurückfällt.

Der einzigen Frau in der Runde blieb es überlassen, auf die humanitäre Seite der Flüchtlingsbewegungen hinzuweisen. Die Journalistin und Nahost-Expertin Kerstin Helberg erklärte, dass die schleppende Integration vieler Syrer in Deutschland auch etwas mit der ihrer Traumatisierung durch den Krieg im Heimatland zu tun hatte. Jens Spahn blickte zweifelnd. Es sind harte Zeiten in Deutschland.