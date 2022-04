Zwischen 2009, als ich das erste Mal zur Arbeit nach Moskau kam, und 2013, als ich meine Einreisegenehmigung nach Russland verlor, habe ich dort auch ein Stück mit dem Titel „Die Moskauer Prozesse“ inszeniert. Auf der Bühne standen Dissidenten – etwa Katja Samuzewitsch von der Gruppe Pussy Riot. Katjas Kolleginnen waren gerade wegen eines Auftritts in der Moskauer Erlöserkathedrale ins Lager geschickt worden, sie selbst war aufgrund einiger Anwaltstricks freigekommen. Wir verhandelten ihren Prozess noch einmal, mit einer Laienjury.

Das heute Undenkbare aber war, dass putinnahe Künstler und Intellektuelle ebenfalls an den „Moskauer Prozessen“ teilnahmen. Der TV-Theologe Maxim Schwetschenko spielte den Staatsanwalt, streng orthodoxe Priester saßen neben homosexuellen Künstlern im Publikum. Als wir am letzten Tag zuerst vom Inlandsgeheimdienst, dann von einer Kosakeneinheit überfallen wurden, retteten uns die Freundschaften, die zwischen den Darstellern entstanden waren: der Fakt, dass sich orthodoxe Priester vor die dissidenten Künstler stellten.

Der Mut, in Moskau oder St. Petersburg die Freiheit des Wortes zu verteidigen

Doch schon wenige Tage später verlor ich mein Visum. Es hieß, ich sei „Jude“, ich würde „Russland hassen“. Aus dem Graubereich, in dem wir agiert hatten, wurde ein klares Schwarz-Weiß. Seither ist die russische Regierung politisch in einen Zustand reiner Dunkelheit gefallen. 2014 wurde die Krim annektiert, der Krieg in der Ukraine startete. Die Karikaturistin Viktoria Lomasko, unsere Gerichtszeichnerin, oder Kiryll Serebrennikow, der damals noch das Gogol-Zentrum leitete: Sie alle sind seit 2013 in den Westen emigriert.

Ich kann mir deshalb gar nicht vorstellen, was es heißt, als dissidenter Künstler heute in Russland zu leben. Welche Kraft und welcher Mut dazu gehören, in Moskau, in St. Petersburg, in Kasan oder einer der anderen Großstädte die Freiheit des Wortes und der Kunst zu verteidigen – und damit, wie man so sagt, die Ehre Russlands. Aber was ist das überhaupt: „Russland“?

Eine größere Sensibilität in all ihren Widersprüchen als bei uns, im Westen

Sicher verhält es sich für jeden anders, aber mir sagt zum Beispiel das Wort „Deutschland“ nichts – das Land, in dem ich seit 25 Jahren mit meiner Familie lebe. Sind die Faschisten der AfD gemeint oder diese anderen Deutschen, die 2015 an den Bahnhöfen klatschten? Sprechen wir von Leni Riefenstahl oder von Fatih Akin? Meinen wir die Autoindustrie oder die Energiewende? Nein, es gibt kein „Deutschland“, so wie es überhaupt keine Nationen gibt.

Als ich noch in Russland inszenierte, bin ich Menschen begegnet, die waren so außerordentlich, dass ich dachte: Hier will ich leben, hier herrscht eine größere Sensibilität in all ihren Widersprüchen als bei uns, im Westen. Wenn ich mich an die durchdiskutierten Nächte in Moskau erinnere, diese ständigen Extreme in den Stimmungen und Meinungen – dann wünsche ich mir nichts sehnlicher, als mit meinen Freunden jetzt dort zu sein. In jenem Land, das im Westen seit einigen Wochen als Reich der Dunkelheit gilt. Denn dieser Krieg wird nicht nur am äußeren, sondern vor allem am inneren Druck scheitern, wie alle Kriege. Nicht „Russland“, nur die Russen – nur wir Menschen können ihn beenden.