Mini-Konzert von Sportfreunden Stiller abgebrochen Nach zwei Jahren Lockdown wollten die Sportfreunde Stiller einen spontanen Auftritt in einer Fußgängerzone hinlegen, der aber prompt untersagt wurde. Warum i... dpa

ARCHIV - Peter Brugger (r), Sänger und Gitarrist, und Rüdiger "Rüde" Linhof, Bassist, der Band Sportfreunde Stiller aufgenommen bei einem Interview. Sven Hoppe/dpa

Freiburg -Den Sportfreunden Stiller hat die Polizeibehörde in Freiburg einen spontanen Auftritt in der Fußgängerzone vermasselt. Die Band hatte sich mit mobilem Schlagzeug, Gitarren und Verstärker in der Altstadt aufgebaut. Gleich beim ersten Song „Ein Kompliment“ schritten zwei Uniformierte der Stadt ein und untersagten das Mini-Konzert, wie auf einem Video bei Instagram zu sehen war. Mehrere Medien berichteten darüber.