Ministerin: Kultureinrichtungen sind im Dauer-Krisenmodus Steigende Energie- und Produktionskosten setzen der Kulturbranche zu. Wie schafft sie es aus der Krise und kann mehr Publikum gewinnen? Brandenburgs Kulturmi... dpa

Manja Schüle spricht in der Staatskanzlei Potsdam. Annette Riedl/dpa

Potsdam -Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sieht Kultureinrichtungen in einem „Dauer-Krisenmodus“ und will Schließungen mit Finanzhilfen verhindern. „Die Kultureinrichtungen können die erhöhten Energiekosten nicht selbst tragen“, sagte Schüle der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Dazu kämen noch gestiegene Produktionskosten. „Sie sind im Prinzip seit der Corona-Pandemie und den Einschränkungen in einem Dauer-Krisenmodus. Und sie haben teilweise harte Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.“ Schüle sagte: „Was nicht passieren darf, dass die Kultur wiederum einer Krise und daraus resultierenden Unsicherheiten zum Opfer fällt.“