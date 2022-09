Minsk-Kunsthaus: Plattner von DDR-Architektur angetan Kunstmäzen Plattner ließ das Terrassenrestaurant Minsk aus der DDR-Zeit zu einem neuen Museum in Potsdam umbauen. Nun eröffnet das Kunsthaus, das mehr sein w... dpa

Die Bronzeskulptur «Maskenmann /Gesichtzeigen» steht vor «Das Minsk Kunsthaus in Potsdam». Patrick Pleul/dpa

Potsdam -Nach zwei Jahren Umbauzeit eröffnet die Stiftung des Kunstmäzens und Unternehmers Hasso Platttner an diesem Wochenende das neue Kunsthaus Das Mink in Potsdam. Der Ort ist durchaus geschichtsträchtig, denn das einstige Terrassenrestaurant Minsk war in der DDR ein beliebtes Ausflugziel, verfiel nach der Wende aber zunehmend. Jetzt soll das Kunsthaus dort auch wieder ein Ort der Begegnung werden.