Berlin - Ungehobelte Kritiker bezeichneten Margaret Rutherford einst als „hässliches altes Lumpengesicht“. Das ist hart, musste die so Beschriebene aber nicht ernsthaft bekümmern, sagte es doch mehr über die Kritiker aus als über sie selbst. Außerdem war Rutherford weit Schlimmeres gewohnt. Lange war ihre von Tragödien durchzogene Lebensgeschichte nicht bekannt, dafür hatte sie auch selbst gesorgt.

Jeder kannte sie als Miss Marple, diese Figur machte sie unsterblich – für immer verband man Rutherford seither mit komödiantischem Talent und liebenswerter Schrulligkeit. Dieser Tage ist es 60 Jahre her, dass „16 Uhr 50 ab Paddington“ (Originaltitel „Murder She Said“, nach der Romanvorlage von Agatha Christie) Premiere feierte, die erste von vier Miss-Marple-Verfilmungen mit Rutherford in der Hauptrolle. Hierzulande haben die Filme mit ihr als Detektivin bis heute eine große Fangemeinde.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Doch die von allen geliebte Rutherford, dieser freundliche, zurückhaltende Star wurde all die Jahre von einem dunklen Geheimnis begleitet. Oder wie es ihr Biograf Andy Merriman formulierte: „Sie wurde von einem grausigen Mord gequält, der viel blutiger war als jeder andere, den sie in ihrer späteren Gestalt als Miss Marple untersuchen sollte.“

Merriman war es, der lange nach dem Tod der britischen Schauspielerin im Jahr 1972 die Familiengeschichte von Rutherford aufschrieb. 2009 erschien seine Biografie „Dreadnought With Good Manners“ in England. Sie revidierte alles, was Rutherford selbst noch zu Lebzeiten über sich zu Papier gebracht hatte. In ihren Memoiren hielt sie 1971 fest, ihr Vater sei ein „komplizierter Romantiker“ gewesen, der unter tragischen Umständen kurz nach ihrer Mutter gestorben sei. „Und so wurde ich zur Waise.“

Wie sich später zeigte, war die Geschichte eine andere. Als Rutherford 1892 in London zur Welt kam, lag die Tragödie, die ihr ganzes Leben überschatten sollte, bereits zehn Jahre zurück. Nach der Hochzeit ihrer Eltern hatte ihr Vater, der Dichter und Journalist William Rutherford Benn eine schwere depressive Phase. Er kam in eine psychiatrische Anstalt und kehrte nach der Entlassung zunächst nicht zu seiner Frau zurück.

Ihr Vater erschlug seinen Vater mit einem Nachttopf

Die Familie hielt es für besser, dass er erst einmal eine Auszeit mit seinem Vater Julius Benn verbringt, einem für seine Armenfürsorge bekannten Pastor. Eine folgenschwere Entscheidung. Am Morgen des 4. März 1883 fand eine Pensionsbesitzerin Julius Benn tot auf, während sein Sohn versucht hatte, sich die Kehle aufzuschneiden. Eine anschließende Untersuchung kam zu dem Schluss, dass William seinen schlafenden Vater mit einem schweren Nachttopf erschlagen hatte.

So kam es, dass Rutherfords Vater erneut eingewiesen wurde, später aber in die Obhut seiner Frau entlassen wurde. Nach Rutherfords Geburt wanderten die Eltern nach Indien aus, ihre Mutter aber nahm sich das Leben, da war die Tochter gerade zwei Jahre alt. Der Vater kehrte zurück nach Großbritannien und überließ die kleine Margaret einer Tante.

Imago/Zuma/Keystone Ihre Geschichte ließ sie nie los: Margaret Rutherford in den 60er-Jahren.

So wuchs das Mädchen, das Miss Marple werden würde, in dem Glauben auf, sie sei Vollwaise. Ihre Familie hatte entschieden, dass sie zu ihrem eigenen Schutz wenigstens vorläufig nichts vom Schicksal ihrer Eltern erfahren sollte. Dass ihr Vater noch am Leben war, erfuhr sie auf sehr unsanfte Weise, als sie als Zwölfjährige einem verwahrlosten Mann die Tür öffnete und dieser ihr Grüße von ihrem Vater übermittelte. Dieser sei in Indien gestorben, bemerkte Rutherford, doch der Fremde belehrte sie eines Besseren.

William Rutherford lebe sehr wohl, und zwar im Broadmoor Hospital. Nun war die Tante gezwungen, ihrer Nichte die ganze Geschichte zu erzählen. Es sollte der Auslöser sein für Margaret Rutherfords erste Depression, die Erschütterung ihrer Welt, aber auch der Antrieb für ihre Schauspielkarriere: „Meine große Freude als Schauspielerin ist es, vor mir selbst in eine andere Person zu flüchten.“

Ein innerer Kampf, der zu großer Stärke führte

Fortan musste Rutherford nicht nur mit der Sorge leben, ihr Vater könne aus Broadmoor entfliehen und ihr Leid antun. Hinzu kam die Befürchtung, sie könne sich mental als ähnlich instabil erweisen. Dieser innere Kampf schien ihr unglaubliche Kraft zu verleihen. Ihr Ziel setzte sie spät, aber gegen alle denkbaren Widerstände durch.

Verdiente sie ihr Geld zunächst noch als Klavierlehrerin und Sprecherzieherin, so verlor sie die Schauspielerei doch nie aus den Augen. Ihren ersten professionellen Theaterauftritt hatte sie mit 33, bei der ersten Filmrolle war sie schon Mitte 40. Der Durchbruch gelang ihr 1939 im Oscar-Wilde-Klassiker „The Importance of Being Earnest“, mit einer Paraderolle, die man wegen ihres energischen Auftritts und ihres unverwechselbaren Äußeren gar nicht vergessen konnte.

Als sie zum ersten Mal die Miss Marple spielte, ging Rutherford schon auf die 70 zu. „Mein Erfolg kam spät, aber – wenn ich so sagen darf – in recht sensationeller Art“, bilanzierte sie später darüber. Sie war zu diesem Zeitpunkt immerhin selbstbewusst genug, der literarischen Figur ihre eigene Färbung zu geben. Zeichnete Agatha Christie die Miss Marple doch als kultivierte, hochgewachsene, etwas blasshäutig und zerbrechlich wirkende ältere Dame mit blauen Augen, die aus der oberen Mittelschicht stammte. Niemand hätte dieser Beschreibung ferner liegen können als Rutherford, die klein war, kräftig gebaut, und die dem Romancharakter komödiantische Züge verlieh.

Imago/Ronald Grant Waren im echten Leben verheiratet: Margaret Rutherford und Stringer Davis als Ermittlerduo in „Mörder ahoi!“.

Christie war denn auch zunächst wenig angetan von Rutherford, musste aber zur Kenntnis nehmen, dass gerade die Schrulligkeit das Besondere war. Und dass Leute, die vorher nie ein Buch von ihr in den Fingern hatten, plötzlich diese Filme sahen. Nachdem Christie erkannte, wie beliebt Margaret Rutherford ihre Romanfigur gemacht hatte, widmete sie ihr den Roman „Mord im Spiegel“. Die beiden Damen lernten sich bei Dreharbeiten auch persönlich kennen und wurden enge Freundinnen.

Als Margaret Rutherford 1972 starb, hatte sie in mehr als 50 Filmen mitgespielt und sogar einen Oscar bekommen. Halt gab ihr die Ehe mit Stringer Davis – dem Mann, der im Film auch Miss Marple beisteht. Die Figur des Mr. Stringer taucht in den Buchvorlagen nicht auf, sie wurde auf Rutherfords Wunsch hin eingefügt. Davis starb ein Jahr nach seiner Frau, doch die Geschichte war damit noch nicht auserzählt.

Nach ihrem Ableben trug sich erneut ein Krimi zu, der der alten Miss Marple würdig gewesen wäre. Die langjährige Haushälterin des Paares hatte Davis’ Testament gefälscht und sich so in den Besitz der Wertgegenstände gebracht: Meißener Porzellan, der von Rutherford gewonnene Oscar, Schmuck, Silber und Gemälde. Nachdem die Geschichte aufflog, wurden einige Gegenstände bei einem Antiquitätenhändler in Fulham wiedergefunden, andere entdeckte man bei Sotheby’s. Der Oscar tauchte nie wieder auf. Die zunächst auf Kaution freigelassene Haushälterin erschien nicht zum angesetzten Gerichtstermin, das Urteil gegen sie wurde nie vollstreckt.

Margaret Rutherford und auch ihren Mr. Stringer musste das alles nicht mehr bekümmern. Die beiden fanden ihre letzte Ruhe auf einem Friedhof in der englischen Grafschaft Buckinghamshire. Sie wurden nebeneinander beerdigt.