Berlin/New York - Knapp zwei Wochen läuft er nun schon, der Prozess gegen den einstigen R&B-Superstar Robert Sylvester „R.“ Kelly. Bislang standen stets Frauen im Zeugenstand, die dem heute 54-Jährigen vorwerfen, sie sexuell missbraucht zu haben. Am Montag (Ortszeit) sagte nun zum ersten Mal ein Mann aus, um zu erklären, er sei von dem Sänger auf die gleiche Weise ausgebeutet worden, als er noch ein Schüler war.



Das mutmaßliche Opfer, das bei dem Prozess vor einem Bundesgericht in Brooklyn aussagte, ohne seinen richtigen Namen zu nennen, erzählte der Jury, wie Kelly ihn 2007 in sein Haus in der Nähe von Chicago lockte. Er habe ihm angeboten, ihm bei seiner noch jungen Musikkarriere zu helfen. Zu diesem Zeitpunkt war R. Kelly längst ein Megastar: In den 2000er-Jahren rangierte er nach Timbaland als Songwriter mit den meisten Platzierungen in den US-amerikanischen Singlecharts.