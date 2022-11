Mit 20.000 Euro dotierte Verlegerpreise gehen an Berliner Der mit 20.000 Euro dotierte Verlegerpreis der Hamburger Karl-Heinz-Zillmer-Stiftung soll an zwei Berliner Verleger vergeben werden. Für sein „verdienstvolle... dpa

Hamburg/Berlin -Der mit 20.000 Euro dotierte Verlegerpreis der Hamburger Karl-Heinz-Zillmer-Stiftung soll an zwei Berliner Verleger vergeben werden. Für sein „verdienstvolles verlegerisches Handeln“ wird damit zum einen Leif Greinus vom Verlag Voland & Quist ausgezeichnet. Der in Dresden gegründete und nun in Berlin ansässige Verlag setzt auf junge urbane Literatur. Zu den Autoren des Verlages gehört beispielsweise Nora Gomringer.