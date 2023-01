Mit dem Kulturbus zum Theater: Senat setzt Förderung fort Die Offensive Kulturbus bietet auch in diesem Jahr kostenfreie Fahrten für Kinder und Jugendliche von der Schule oder der Kita zu mehr als 60 Kultureinrichtu... dpa

Berlin -Die Offensive Kulturbus bietet auch in diesem Jahr kostenfreie Fahrten für Kinder und Jugendliche von der Schule oder der Kita zu mehr als 60 Kultureinrichtungen in Berlin. Das Projekt werde mit 350.000 Euro weiter gefördert, teilte die Senatsverwaltung für Kultur am Dienstag mit. Damit könnten voraussichtlich 580 Fahrten realisiert werden.