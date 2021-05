Berlin - Also der Kafka war Autor. Das wissen Sie. Da erzähle ich nichts Neues. Obwohl er nicht so ein richtiger Autor war wie ich, weil der Kafka hat nur Prosa geschrieben. Meistens ziemlich kurze Sachen und fast nichts davon zu Ende. Ich hingegen verfasse Theaterstücke. Jawohl! Und fast alle habe ich sogar irgendwie fertig bekommen.

Jetzt ist ja gerade nicht so viel mit Theater, und da dachte ich, ich mache mal so eine Art Frühjahrsputz. Gerade in diesen Zeiten, wo einem die eigene Endlichkeit jeden Tag vorgehalten wird, wäre es doch mal gut zu schauen, was sich so angesammelt hat. Vielleicht kann ich das ja irgendwie bündeln und dann in dieses Archiv geben. Nach Marbach. Die sammeln alte Zettel von berühmten Autoren. Bingo!