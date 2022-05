Der DDR-Grenzbeamte guckt misstrauisch: Lässt er den Kofferraum öffnen, in dem die Fluchtwilligen kauern, oder winkt er das Auto durch? Die ARD-Dokumentation „Transit DDR“ spielt nicht nur solch dramatischen Szenen nach, sondern befragt auch Menschen, deren Leben eng mit der Passage zwischen Westdeutschland und West-Berlin verbunden war. Vor knapp 50 Jahren, am 3. Juni 1972, trat das Transitabkommen zwischen BRD und DDR in Kraft. Es sollte den deutsch-deutschen Verkehr vereinfachen.

Die vom NDR verantwortete Dokumentation widmet sich der früheren F5, der heutigen B5, die über 238 Kilometer von Schleswig-Holstein nach West-Berlin führt und viele Jahre lang die einzige Transit-Landstraße war – woanders lief der Straßenverkehr schon über Autobahnen. Im Film kommen sowohl DDR-Grenzkontrolleure als auch Kontrollierte aus dem Westen zu Wort. Für den Grenzer, der an der Übergangsstelle Staaken von 1972 bis zur Maueröffnung Dienst tat, waren die Besucher aus dem Westen „Deutsche“ und „Vertragspartner“ – nur bei schwerwiegenden Verdachtsmomenten seien Autos kontrolliert worden. Für das Transitabkommen wurden nicht nur Tausende, streng kontrollierte DDR-Passkontrolleure neu angestellt – auch die Fluchthelfer bauten ihre Tätigkeit aus. So schleuste Hartmut Richter im Kofferraum seines Pkw fast drei Dutzend Menschen in den Westen, bis er erwischt und zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Daneben werden ein Fotograf vom Stern und eine Kellnerin aus der Transit-Gaststätte in Quitzow befragt. Insgesamt erfährt der historisch interessierte Zuschauer aber wenig Neues.

Unter dem Motto „Go West Go East“ hat die ARD zwei weitere Dokus zusammengefasst. Natürlich hat die Richtung West eine klare Priorität. In der NDR-Doku ist der Westen gleichbedeutend mit „Freiheit“, auch für die Protagonisten der Doku „Verrechnet oder verraten?“. Der Film vom MDR rekonstruiert den Versuch einer Gruppe aus Ilmenau, durch eine Flucht in die dänische Botschaft ihre Ausreise zu beschleunigen. Doch ihre Kalkulation, der DDR-Staatsbesuch des dänischen Ministerpräsidenten Poul Schlüter 1988 würde ihnen helfen, ging nicht auf. Die dänischen Diplomaten kooperierten sogar mit der Stasi, um die störenden Eindringlinge schnell aus der Botschaft zu entfernen. Autor Matthias Hoferichter verspricht eingangs, dass bislang geheim gehaltene Dokumente die offizielle Version widerlegen würden. Doch auf welcher Ebene der dänischen Politik die heikle Entscheidung getroffen wurde, lässt sich kaum noch aufklären.

Einmal Westen und zurück

Tatsächlich zwischen West und Ost bewegten sich dagegen die Helden des vom RBB eingebrachten Films „Mauerspringer“. Die beiden Potsdamer Jugendlichen Joachim Mückenberger und Rainer Wulf sprangen aus einer Laune heraus 1970 eines Abends mit einer Teppichstange über die Mauer – in ihrer Wohngegend in Neu-Babelsberg gab es keinen Todesstreifen. Die beiden versuchten, Anschluss an die West-Berliner Linken zu finden und kehrten desillusioniert nach einem Tag zurück – mit derselben Teppichstange! Die Autoren Christian Klemke und Dieter Wulf lassen die beiden anschaulich und pointiert auf ihren Ausflug und auf ihre Zeit in der Potsdamer Boheme zurückblicken – das Café Heider war ihr Treffpunkt. Doch ihre verwegene Tat hatte natürlich Konsequenzen: Joachim Mückenberger entging trotz seiner Herkunft – der Vater war erst Defa-Chef, dann verantwortlich für die Schlösser und Gärten, der Onkel saß im Politbüro – nicht dem verschärften Armeedienst und blieb im Lande. Sein Kompagnon floh erneut, wurde aber weder im Osten noch im Westen glücklich.

Go West Go East – montags um 23.35 Uhr in der ARD: Transit DDR – 2.5., Mauerspringer - 9.5., Verrechnet oder verraten? – 16.5., alle drei Filme ab 2.5. in der ARD-Mediathek.