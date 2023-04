Mit Millionensumme sollen ältere Filme restauriert werden Mehrere Filme sollen mit einer Millionensumme restauriert und digitalisiert werden. Etwa 50 Projekte werden mit insgesamt rund 2,2 Millionen Euro Fördergeld ... dpa

Berlin -Mehrere Filme sollen mit einer Millionensumme restauriert und digitalisiert werden. Etwa 50 Projekte werden mit insgesamt rund 2,2 Millionen Euro Fördergeld unterstützt, wie die Filmförderungsanstalt in Berlin am Mittwoch mitteilte. Dazu gehört der Dokumentarfilm „Crossing the Bridge - The Sound of Istanbul“ von Regisseur Fatih Akin aus dem Jahr 2005. Auf der Liste stehen auch Sönke Wortmanns „St. Pauli Nacht“, der Stummfilm „Skandal in Baden-Baden“ aus den 1920ern von Erich Waschneck und drei noch unrestaurierte Filme aus Edgar Reitz' Reihe „Heimat 3 - Chronik einer Zeitenwende“.