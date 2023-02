Mitternacht bei Mustafas Gemüsekebap: Warum die Schlange plötzlich kurz war

Ich lass nichts auf Mustafas kommen! Viele Leute wollten mir schon weismachen, dass Mustafas Gemüsekebap „völlig überbewertet“ sei. Dann wurde mir immer eine Handvoll anderer Berliner Läden genannt, deren Veggie-Döner mindestens genau so gut sei. Ich hab sie alle ausprobiert und finde Mustafas Gemüsedöner immer noch am besten, mit Abstand: Während mir andernorts schon Brottaschen angeboten wurden, deren Füllung nur aus Kohl und Zwiebeln bestand, zugepampt mit Einheitsfertigsoßen (Kräuter, Knoblauch, scharf), kriegt man bei Mustafas wirklich schmackhaftes Gemüse auf den Gaumen: Auberginen, Zucchini, Paprika, Karotten und Kartoffeln. Nicht zu vergessen das „Sahnehäubchen“: Schafskäse mit einem Spritzer Zitrone. Geil! Trotzdem lauf ich meistens weiter, wenn ich am Mehringdamm bei Mustafas vorbeikomme.