Berlin - Die Sonne glitzert noch einmal an diesem Spätsommertag im Kanzleramt, und Kulturstaatsministerin Monika Grütters lässt es sich nicht nehmen, ihren Gästen noch einmal „den schönsten Arbeitsplatz der Welt“ zu zeigen. Eine Stadtführung von oben gewissermaßen, zu jedem Gebäude, das wir am Horizont erblicken, nennt Grütters den Architekten. Sie selbst schwankt zwischen Wehmut und Tatendrang. In vier Wochen werden die Wähler entscheiden, ob sie weiter von hier aus die Geschicke der Kulturnation anleiten darf. Zeit für eine (Zwischen-)Bilanz.

Berliner Zeitung: Frau Grütters, Sie blicken auf acht Jahre als Kulturministerin zurück. Was würden Sie als das wichtigste Ergebnis Ihrer Arbeit bezeichnen?

Monika Grütters: Es war mir immer ein leidenschaftliches Anliegen, das Bewusstsein für den gesamtgesellschaftlichen Wert der Kultur auch über das einschlägige Milieu hinaus zu schärfen. Deshalb bedeutet es mir viel, tatsächlich mehr Aufmerksamkeit für die Kultur erzielt zu haben, weil es mir wichtig ist, die Rolle der Kultur für die Demokratie bewusst zu machen. Deshalb erfüllt es mich mit Genugtuung, dass es gelungen ist, den Kulturetat kontinuierlich auszubauen und die einzelnen Einrichtungen gut zu finanzieren. Meine Botschaft ist also offenbar sowohl beim Deutschen Bundestag als auch beim Kabinett angekommen. Wir alle miteinander haben diese Entwicklung ermöglicht.

Und welche konkreten Vorhaben heben Sie dabei hervor?

Unabhängig von meiner Person ist das Humboldt-Forum sicher das wichtigste kulturpolitische Vorhaben der Bundesrepublik Deutschland. Viele der Planungen habe ich bei meinem Amtsantritt bereits vorgefunden. Nachdem es mir gelungen war, Neil MacGregor als Gründungsintendanten zu gewinnen, haben wir dann versucht, dem Ganzen ein erkennbares Programm und eine Perspektive zu geben. Es mangelte an Abstimmung unter den beteiligten Partnern und an einer gemeinsamen Idee. Die ethnologischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) waren in Dahlem ein wenig ins Abseits geraten. Durch das Humboldt-Forum haben diese Sammlungen nun eine ganz neue Bedeutung erlangt und jetzt ja auch eine wichtige Diskussion befördert.

Plötzlich geht es um Kolonialismus, um Cancel Culture …

Das Zusammenspiel einer feudalen Barockarchitektur mit außereuropäischen Sammlungen ist eine ziemlich gewagte Herausforderung. Dessen war man sich anfangs gewiss nicht in vollem Umfang bewusst. Auch das habe ich politisch geerbt, aber das auszuhalten und zu diskutieren, ist auch spannend. Ich war übrigens dabei, als die Idee des Humboldt-Forums geboren wurde. Im Liebermann-Haus am Brandenburger Tor, das ich damals geleitet habe, fand im Jahr 2001 eine Veranstaltung statt mit dem Titel

„Schloss – Fassade ohne Inhalt?“. Dort stellte der damalige Präsident der SPK, Klaus-Dieter Lehmann, die Idee vor, im wiederaufgebauten Schloss die außereuropäischen Sammlungen auszustellen. Von dem Augenblick an galt das. Das war der Durchbruch.

Sollten die ethnologischen Sammlungen ein Kontrapunkt zum restaurativen Preußenbild sein?

Wir haben immer gesagt, dass ein Dialog hergestellt werden muss zwischen den Häusern auf der Museumsinsel mit der Kulturgeschichte des Mittelmeerraumes, die ja keineswegs nur europäisch ist, und den Kulturen anderer Kontinente im Humboldt-Forum gegenüber. Aus dieser Konstellation hat sich nun eine Dynamik entwickelt, die sich auf das Thema Kolonialismus und Dekolonisierung fokussiert. Ich begrüße diese Entwicklung gerade auch mit den vielen neu aufgeworfenen Fragen. Die Entstehung des Humboldt-Forums hat uns innerhalb des Spektrums der Erinnerungskulturen einen ganz neuen Aspekt gebracht, denn die Kolonialzeit war viel zu lange ein blinder Fleck in der Geschichtsbetrachtung. Wir sind, soweit ich weiß, europaweit das erste Kulturressort, das über ein eigenes Referat Kolonialismus verfügt. Das Thema der Aufarbeitung der Kulturgüter aus kolonialen Kontexten steht zu Recht auf der Tagesordnung – und das wird noch lange so bleiben.

Zur Person Monika Grütters, geboren 1962 in Münster, ist seit Ende 2013 die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Seit 2005 ist sie Bundestagsmitglied, auch ist sie Mitglied des Präsidiums der CDU. Von 2016 bis 2019 war sie auch Landesvorsitzende der CDU Berlin.

Grütters ist Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. 2019 schloss sie sich einem offenen Brief an Kardinal Reinhard Marx an, in dem ein „Neustart mit der Sexualmoral“ mit einer „verständigen und gerechten Bewertung von Homosexualität“ gefordert wurde.

Die Fragen sind längst in eine internationale Debatte gemündet. Wo steht Europa hier insgesamt?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das Thema ganz oben auf die Agenda gesetzt, indem er Benedicte Savoy und Felwine Sarr gebeten hat, einen Bericht zu schreiben. Aber konkret geschehen ist in Frankreich seither wenig. Auch auf europäischer Ebene hat das Thema bislang keine echte Priorität. Viele Länder betrachten die Kultur eher unter dem kreativwirtschaftlichen Aspekt. Wir in Deutschland begreifen Kultur dagegen eher geschichtsphilosophisch und nicht zuletzt auch als gesellschaftliches Korrektiv. Das ist unserem historischen Erbe mit zwei Diktaturen in einem Jahrhundert geschuldet. Wir haben in Deutschland schmerzlich erfahren, dass es immer die Künstler und die Intellektuellen sind, die als erste mundtot gemacht werden, wenn eine Gesellschaft in autoritäre Strukturen verfällt. Aus diesem Grund genießt die Freiheit der Kultur bei uns einen sehr noblen Verfassungsrang in Artikel 5 unseres Grundgesetzes. Diese Freiheit kann der Staat nur sichern, indem er die Kultur auskömmlich finanziert, ohne sich in die Inhalte einzumischen. Künstler dürfen niemals beruflich Schaden erleiden, wenn sie von dieser Freiheit Gebrauch machen.

Die Künstler waren zuletzt die, die die staatlichen Corona-Maßnahmen besonders scharf kritisiert haben. Sind die Künstler undankbar?

Selten haben Künstlerinnen und Künstler ihre Rolle so intensiv reflektiert wie in der erzwungenen Phase des Stillstands. Es wurde ihnen plötzlich bewusst, dass nicht sie selbst darüber entscheiden, ob sie auftreten können oder nicht. Anderen Branchen erging es nicht anders. Aber den Kreativen hat ja auch die Regierung schon seit Jahrzehnten einen besonderen gesellschaftlichen Rang eingeräumt, den sie über die Künstlersozialkasse auch finanziell ganz ausdrücklich bekräftigt: Der Kreativbereich ist die einzige Branche, deren Mitgliedern der Staat einen Teil der Sozialversicherung finanziert, denn wir gestehen dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen künstlerischen Schaffens einen höheren Stellenwert zu als es für den einzelnen Kreativen hat. Auch wegen dieser, ihrer besonderen gesellschaftlichen Bedeutung war die ganz persönliche Kränkung vieler Künstlerinnen und Künstler groß, als der Kulturbetrieb während des Corona-Lockdowns in weiten Bereichen fast völlig zum Erliegen kam. Ich fand es in dem Zusammenhang interessant, dass sich einige Künstler darüber beklagt haben, systemrelevant zu sein, nachdem der Staat ihnen diese Relevanz ja ganz ausdrücklich attestiert hat. Viele befürchteten offenbar, so vom Staat vereinnahmt zu werden.

Anders als für Gastronomen ist es für Künstler so, dass sie nach einem Jahr Pause ihren Job nicht mehr ausüben können, im handwerklichen Sinn. In Bayreuth hat der Sänger Günther Groissböck die Rolle des Wotan zurückgegeben, mit der Begründung, er könne nach so einer langen Pause nicht mehr vor Menschen singen.

Das ist ein großes Problem. Künstler – gerade Musiker, Tänzer, Schauspieler – auf einem gewissen Niveau sind vergleichbar mit Hochleistungssportlern. Wenn sie nicht auf der großen Bühne auftreten können, sondern nur im stillen Kämmerlein Koloraturen üben, sind sie ganz erheblich beeinträchtigt und verlieren ihr Training. Ich habe vier Jahre lang an einem Opernhaus gearbeitet und weiß, was das bedeutet. Aber was heißt das für uns? Ich möchte es auf eine Formel bringen: Wir müssen über einen neuen Gesellschaftsvertrag für die Künste reden. Was sind uns die Künste wert im materiellen wie im ideellen Sinn? Wie wollen die Künstlerinnen und Künstler von uns wahrgenommen werden? Schon deshalb plädiere ich für ein Staatsziel Kultur im Grundgesetz, weil es das Bewusstsein schärft für die Bedeutung der Kultur für unser Gemeinwesen. Außerdem müssen wir uns über die Künstlersozialkasse hinaus Gedanken über die soziale Absicherung der Kreativen machen. Es ist schwer genug, diese Sicht politisch durchzusetzen.

Warum?

Manche, auch im Bundestag, bezweifeln den Sinn der Besserstellung von Kreativen gegenüber anderen Branchen. Ich bin der Meinung, dass eine Demokratie erlahmt, wenn wir nicht aktiv jene Kräfte unterstützen, die uns immer wieder den Spiegel vorhalten und Widerspruch leisten. Ohne diese Stimmen, die uns vielleicht nicht immer gefallen, sondern immer auch Zumutung sein können, wird eine Gesellschaft schnell schwerfällig und saturiert. Wer wachsam bleibt, verhindert ein Erstarken autoritärer Kräfte. Um die Kräfte der Zivilgesellschaft und die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie zu stärken, habe ich jetzt die Stiftung Orte der Demokratiegeschichte ins Leben gerufen. Das beruht nicht zuletzt auf erschreckenden Erfahrungen der jüngeren Zeit, dass es inzwischen leider wieder viele Demokratieverächter gibt.

Auch Künstler haben demokratiekritische Positionen artikuliert …

Sie haben in der Berliner Zeitung ja gerade das Interview mit Dietrich Brüggemann geführt, der die Aktion #allesdichtmachen und den Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen verteidigt hat, mit ziemlich schlechter Laune, wie ich finde. Brüggemann hat zusammen mit seiner Schwester den großartigen Film „Kreuzweg“ gemacht, wir sind uns mehrfach und nicht zuletzt auf der Berlinale begegnet. Er ist ein starker Künstler, aber der Weg, auf den er sich jetzt begibt, ist mir nicht ganz geheuer.

Ist es nicht genau das Recht des Künstlers, Dinge radikal zu überzeichnen, zuzuspitzen? Thomas Bernhard hat in Österreich die ganze Bevölkerung, die Regierung, die Kirche, die Institutionen pauschal als Nazis angeprangert, mit äußerster Schärfe. Es gab einen Aufschrei, Rufe nach dem Landesverweis, aber am Ende hat Bernhard genau mit dieser Überzeichnung die Liberalisierung angestoßen. Sie als Politikerin dürfen nicht alles sagen, was Sie wollen, wir als Journalisten auch nicht, aber Künstler müssen alles dürfen.

Ich darf auch alles sagen, was ich will. Ich tue es mit Rücksicht auf mein politisches Amt aber nicht immer. Aber Sie haben recht: Künstler dürfen provozieren und selbstverständlich –fast – alles sagen. Sie müssen dann aber auch mit der „zuweilen lauten“ Kritik daraus leben. Genau deshalb sichern wir Künstler ab, damit sie uns gelegentlich auch hässliche Dinge vorhalten können. Das erst setzt ja ein Nachdenken in Gang. Haben sie womöglich recht? Wo liegen sie falsch? Haben wir uns zu sehr in dem Glauben eingerichtet, auf der sicheren Seite zu sein? Und dann kommt plötzlich die Irritation durch einen Regisseur, den man gut zu kennen meint. Es gehört zur vornehmsten Rolle des Künstlers, gerade solche Positionen einzunehmen. Und wir, das Publikum, müssen die Spannung aushalten zwischen der Freiheit der Kunst und verletzten Gefühlen.

Sie haben #allesdichtmachen ja auch öffentlich verteidigt.

Ich habe gesagt, dass ich mir von den an der Aktion beteiligten Schauspielerinnen und Schauspielern deutlich mehr Empathie für die Menschen gewünscht hätte, die vom Coronavirus betroffen sind oder im Gesundheitssystem harte Arbeit leisten. Es war mir dabei aber wichtig zu betonen: Es ist für uns alle wichtig, dass die Künstler sich in dieser Weise artikulieren können – selbst wenn man ihre Meinung nicht teilt oder das ein oder andere einfach geschmacklos findet. Die Forderung eines Mitglieds im Rundfunkrat, den teilnehmenden Schauspielern ihre Rollen wegzunehmen, fand ich absurd. Ich bin schon oft auf provozierende künstlerische Aktionen angesprochen worden. Es ist schon viele Jahre her, da sagte eine Abgeordnete zu mir: „Monika, an der Schaubühne steht groß ,Shoppen und Ficken‘. Darf man das mit staatlichen Mitteln fördern?“ Ich habe versucht zu erklären, dass es der Titel eines Stückes von Mark Ravenhill ist. Solche Klarstellungen sind noch die einfachere Variante der Verteidigung künstlerischer Freiheiten. Eine Kunst, die sich gesellschaftlichen Moden unterordnete oder gar einer Ideologie diente, würde sich nicht nur ihrer Möglichkeiten, sondern ihres Wertes berauben. Mit solcherart Spannungen umzugehen, macht den Reifegrad unserer Demokratie aus.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Monika Grütters



Ist #allesdichtmachen so gesehen ein Erfolg Ihrer Arbeit?

Ich fände es fatal, wenn Künstler in ihrer Leidenschaft nicht unbefangen sein können. Deshalb finde ich die stereotype Äußerung so schlimm und falsch, dass man nicht mehr alles sagen dürfe in unserem Land. Ich habe auch ein Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus Dessau verteidigt, obwohl die auch mal in Berichten eines Landesverfassungsschutzes auftauchten. Ich muss Feine Sahne Fischfilet und ihre Texte nicht gut finden, das ist nicht mein Geschmack. Aber ich habe mich selbstverständlich dafür eingesetzt, dass sie auftreten können. Es sind ganz aktuell aber auch Künstler, die sich gerade unter dem Motto „Damit das Leben weitergeht“ für Impfungen gegen das Coronavirus engagieren. Das finde ich toll, und wir sehen einmal mehr, wie vielfältig unsere Kulturlandschaft ist.

Während der Corona-Zeit sind die Dominanz der USA, aber auch Chinas, siehe TikTok, deutlich geworden. Muss Deutschland sich da ganz neu positionieren? Es dürfte nicht reichen, die Kultur nur einfach wieder auf den Stand zu bringen, auf dem sie einmal war.

Wenn man genau hinsieht und fragt, ob die Pandemie bei allem Schmerz und Leid trotz allem auch positive Effekte hatte, würde ich das teilweise bejahen: Dass die Kultur über ihre eigene Rolle nachgedacht hat, halte ich für wichtig. Als einzige im Bundeskabinett habe ich für meinen Bereich mit „Neustart Kultur“ ein Rettungs- und Zukunftsprogramm in der Höhe eines ganzen Jahreshaushaltes auflegen können. Das allein dürfte weltweit einzigartig sein. Der Staat hat also seine schützende Hand über die Künstler gehalten. Neben all der Not und Verzweiflung, die man natürlich nie vergessen darf, gibt es noch einen weiteren Punkt, den ich positiv hervorheben möchte: Es hat einen erheblichen Rückenwind für die Digitalisierung gegeben. Wir haben auch deshalb ein Konzept vorgelegt, um mit Akteuren aus der Kulturszene zu bekräftigen, dass wir da jetzt dranbleiben müssen. Bei all den Fortschritten in Bezug auf Kultur und Digitalisierung gibt es allerdings ein großes Aber: Es gibt nach wie vor keine befriedigenden Geschäftsmodelle für kreatives Schaffen im Netz. Das wird auch ein großes kulturpolitisches Thema für die Zukunft bleiben. Urheberschaft und geistiges Eigentum stehen am Beginn moderner Emanzipationsprozesse. Das Generieren von Rechten ist heute wichtiger denn je. Kreative müssen von ihrer Leistung leben können – auch im Netz.

Im globalen Maßstab geht es ja auch um einen Vergleich der Systeme. Ist es nicht ein gutes Zeichen, dass während Corona eine neue Virulenz in den künstlerischen Milieus zutage getreten ist, die Künstler als Anwälte der Freiheit also?

Ich finde es wichtig, dass nicht nur die Politik die Rolle der Kultur und der Kreativen für eine Gesellschaft definiert, sondern die Künstler dies auch selber tun. Ich kenne keine Künstlerin und keinen Künstler, die oder der lieber in einem nicht-demokratischen Land leben würde.

Es gibt allerdings einige Politiker, die China in manchem als Vorbild sehen …

Ich bin da misstrauisch und denke, auch legitime wirtschaftliche Interessen dürfen nicht stärker sein als der Respekt vor den Menschenrechten. So gesehen betrachte ich eine Plattform wie TikTok als problematisch. Es ist hierzulande unsere Aufgabe, viel intensiver Medienkompetenz zu vermitteln. Junge Menschen müssen lernen, kritischer mit den Angeboten im Netz umzugehen. Als Ressort für Kultur und Medien sind wir in den sozialen Medien natürlich selbst aktiv, das gehört zu unserer politischen Bringschuld, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Persönlich bin ich intensive Zeitungsleserin. Nicht nur der Informationsgehalt ist enorm, sondern es sind die trouvaillen, die Überraschungsfunde, die der Leserin, dem Leser einen unermesslichen Bildungshorizont erschließen. Es gibt nichts Schöneres und Lehrreicheres, als in Ruhe Zeitungen und Magazine lesen zu können.

Bleibt die Frage für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Bundestagswahl anders ausgeht, als Sie es sich wünschen, und Sie dann vor der Frage stehen: What’s next?

(lacht) Es ist nicht naheliegend, dass ich in den Vorstand eines großen Transportunternehmens wechsele … Ich habe mein gesamtes berufliches Leben im Kulturbereich verbracht, und dies in vielen verschiedenen Positionen, in denen ich überaus glücklich war. Es war nie mein Plan, in die Politik zu gehen, aber dass ich nun seit langem im Kulturbereich politisch wirken darf, ist für mich ein großes Geschenk. Außerdem durfte ich von 1992 bis 1995 als Sprecherin des damaligen Berliner Senators für Wissenschaft und Forschung das Zusammenwachsen der Stadt in diesem wichtigen Bereich mitgestalten. Ich habe da auch viele Brüche gesehen zwischen Ost und West. Das hat mich sehr geprägt.

Der Bundespräsident hat gerade ein neues Selbstbewusstsein für Ost-Deutschland gefordert. Dürfen die Ostler frecher sein als der Rest?

Natürlich haben sich die Debatten in Deutschland durch den Mauerfall grundlegend verändert. Die Frage nach der nationalen Identität ist durch die Wende auf ganz neue Weise zum Gegenstand der Reflexion geworden. Die Notwendigkeit, Fragen zu stellen, ist durch die Zeit der Brüche stimuliert worden. Im Osten hat die Freiheit eine ganz andere Rolle gespielt, denn sie wurde hart und risikoreich erkämpft. Das Bewusstsein für Freiheit, Veränderung und Selbstreflexion war im Westen sicher nicht immer so stark ausgeprägt wie in den Teilen Deutschlands, die die Freiheit 1989 unter Einsatz ihres Lebens erstritten und für uns alle die Wiedervereinigung ermöglicht haben. Das zu würdigen, ist auch eine kulturpolitische Aufgabe. Ein Stück Dankbarkeit des Westens für den Osten ist hier durchaus angebracht.