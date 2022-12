Monolith in Bahnhofshalle: Künstlerin Mujinga in Berlin Als hätte es der Monolith aus Stanley Kubricks ikonischem Science-Ficton-Film „2001“ nach Berlin geschafft: In der riesigen Halle des Museums Hamburger Bahnh... dpa

Eine große Installation der Künstlerin Sandra Mujinga steht in einer Halle im Museum Hamburger Bahnhof. Gerd Roth/dpa

Berlin -Als hätte es der Monolith aus Stanley Kubricks ikonischem Science-Ficton-Film „2001“ nach Berlin geschafft: In der riesigen Halle des Museums Hamburger Bahnhof hat die Künstlerin Sandra Mujinga eine imponierende Konstruktion aufgebaut. Ein pechschwarzer Block, fast zehn Meter hoch auf knapp 80 Quadratmetern, ragt bis zur Decke. Auf der Vorderfront hat die mit dem jüngsten Preis der Nationalgalerie ausgezeichnete Künstlerin auf 36 Quadratmetern eine Videowand installiert. Die Konstruktion und das gut einstündige Video sind mit der Ausstellung „Sandra Mujinga. I Build My Skin With Rocks“ von diesem Freitag an bis 1. Mai zu sehen.