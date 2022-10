Münzen, Muscheln, Mandelkerne - Neue Funde in Ephesos Gute Garküche, Tavernen, Händler bieten Schmuck und Devotionalien feil - Ephesos scheint einst eine blühende Metropole gewesen zu sein. Doch ihr plötzliches ... dpa

HANDOUT - Ansicht des Grabungsareals am Domitiansplatz, links die angrenzende obere Agora, rechts die Kuretenstraße. Niki Gail/ÖAW-ÖAI/dpa

Wien -In der antiken Weltkulturerbe-Stadt Ephesos in der Türkei haben Archäologen ein hervorragend erhaltenes, 1400 Jahre altes frühbyzantinisches Geschäfts- und Lokalviertel freigelegt. Der gesamte Hausrat in den Räumen sei von einer mächtigen Brandschicht versiegelt worden, was eine einzigartige Momentaufnahme der damaligen Lebenswelt ermögliche, teilte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) am Freitag mit.