Museen erschüttert über Aktionen von Klimademonstranten

Das Museum Barberini in Potsdam. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) -Museen in Europa und den USA haben sich erschüttert über die Serie von Protestaktionen von Klimademonstranten in Museen und anderen Kultureinrichtungen gezeigt. „Die dafür verantwortlichen Aktivisten unterschätzen die Fragilität dieser unersetzlichen Arbeiten, die es als Weltkulturerbe zu bewahren gilt“, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung des Icom Deutschland, dem deutschen Nationalkomitee des Internationalen Museumsrats. Museen seien Orte, an denen Menschen unterschiedlichster Hintergründe in einen Dialog treten könnten und die gesellschaftliche Diskurse ermöglichten, betonten Museumsdirektorinnen und -direktoren von rund 90 Häusern.