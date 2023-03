Musik der Hip-Hop-Pioniere De La Soul erstmals im Streaming Die ersten sechs Alben des Trios De La Soul werden zum ersten Mal digital veröffentlicht. Vorausgegangen ist ein jahrelanges Gerangel. dpa

London (dpa) -Die Musik der einflussreichen Hip-Hop-Band De La Soul ist nach jahrelangem Streit um die Freigabe erstmals komplett auf Streamingplattformen verfügbar. Am Freitag, dem 34. Jahrestag des Debütalbums „3 Feet High and Rising“, wurde der gesamte Backkatalog des US-Trios digital veröffentlicht. Im Laufe des Jahres sollen die ersten sechs Alben der Hip-Hop-Pioniere, darunter Genre-Klassiker wie „De La Soul Is Dead“ (1991) oder „Buhloone Mindstate“ (1993), auch auf CD, Vinyl und sogar Kassette neu aufgelegt werden.