„Musik ist viel komplizierter": Peter Doherty als Maler Der britische Musiker Peter Doherty (43) präsentiert sich mit einer ersten Retrospektive als bildender Künstler in Berlin. Die Ausstellung „Contain yourself ...

Der britische Musiker Peter Doherty steht während eines Pressetermins zu seiner Ausstellung "Contain yourself (seriously)". Soeren Stache/dpa

Berlin -Der britische Musiker Peter Doherty (43) präsentiert sich mit einer ersten Retrospektive als bildender Künstler in Berlin. Die Ausstellung „Contain yourself (seriously)“ zeigt rund 50 Arbeiten des Sängers, der unter anderem mit den Bands Babyshambles und The Libertines weltberühmt wurde.