20 Jahre Berliner Indie-Label Staatsakt: Berlin, wie’s singt und wie’s vergeht

Im Jahr 2003 hat die Musikindustrie den Glauben an sich selbst verloren. Der Elefant im Raum kam als blaue Katze daher: Über die Tauschbörse Napster beschafften sich vor allem junge Menschen ihre Lieder, ohne auch nur einen Cent dafür aufzuwenden. Vor dem Milleniumswechsel barg das Geschäft mit Compact Discs stattliche Margen. Nun vervielfältigten Musik-Fans ihre Datenträger mittels Brennern nach Belieben.



Im Sturm der neuen Zeit sanken mit Kitty-Yo und L’age d’or die großen Indie-Flaggschiff-Labels der Neunziger. Für die Gründung eines Labels hat es in den vergangenen Dekaden demnach kaum eine ungünstigere Periode gegeben als zu Beginn des neuen Jahrtausends. Doch schon so manche Tugend war ein Kind der Not: Als schwerfällig gestaltet sich für die beiden Musiker Maurice Summen und Gunther Osburg die Suche nach einer Plattenfirma – und so packen sie ihr Glück am Schopfe.

Im Herbst 2003 heben sie das Musiklabel Staatsakt aus der Taufe. Nur einige Wochen später formuliert Klaus Wowereit erstmals seine Devise der Hauptstadt: „Arm, aber sexy“ ist die neue Losung Spree-Athens. Zwar werden in Prenzlauer Berg als Folge eines Babybooms die Kitaplätze knapp; Wohnraum hingegen ist noch keine Mangelware. Schlappe 110 Euro zahlt Summen für sein WG-Zimmer an der Schönhauser Allee. Wenngleich die Industrie darbt – zumindest weilt er mit seinem Gefährten Osburg am richtigen Ort für eine abstruse Idee. Das Langspiel-Debüt ihrer von Aberwitz getriebenen und doch diskursiven Elektropop-Band Die Türen hört auf den Namen „Das Herz war Nihilismus“ – die erste Staatsakt-Veröffentlichung.

2008 wird schließlich zum Schicksalsjahr für die noch junge Firma. Im Februar erscheint auf dem Staatsakt-Label mit der Frank Spilker Gruppe das Nebenprojekt einer echten Independent-Ikone: Mit Die Sterne gehörte Spilker in den Neunzigern zu den Direktoren der sogenannten Hamburger Schule. „Alles schien plötzlich möglich“, gibt Summen in der Rückschau zu Papier. Die Labelarbeit verlagert sich nun vom Küchentisch seiner Wohngemeinschaft in ein Büro in der Sonnenburger Straße.

Wenig später geht Osburg aus persönlichen Gründen von Bord – dafür wird ein Musiker namens Tobias Jundt im Gleimkiez vorstellig. Zufälligkeiten und der Wink seines Booking-Agenten haben ihn dorthin gebracht. Man könne die Dinge nicht suchen, man müsse sie einfach finden. So sagt es der Schweizer in der erst kürzlich erschienenen Staatsakt-Chronik „Was erscheint, ist gut, was gut ist, erscheint.“ Inzwischen kennt Tobias Jundt ein Millionenpublikum als Kunstfigur Bonaparte. Zu Beginn sei das Elektropunk-Projekt peu à peu gewachsen, erinnert Summen. Auch ein Preis der Jugendradios habe dabei eine wichtige Rolle gespielt – man mag es kaum glauben. Irgendwann läutete das Telefon beinahe rund um die Uhr. Bis heute ist „Too Much“ aus dem September 2008 die umsatzstärkste aller Staatsakt-Platten.

In heutigen Zeiten würden die ekstatischen Auftritte wohl mit den Schlagworten Queerness und Sex Positivity versehen werden. Damals aber strebte man nach einer einzigen Maxime: Luststeigerung. In den Folgejahren verändert sich Berlin. Berauschte Touristen verwandeln die Straßenzüge der bewährten Ausgehviertel in Amüsiermeilen. Die Hauptstadt repliziert ihre Schrullen in einer solchen Frequenz, dass gegen Ende der Nullerjahre lediglich Abziehbilder überbleiben. Hedonisten aus der ganzen Welt strömen an die Spree, das Leben wird teurer.

Damit sind die Weichen für Ja, Panik gestellt. Die Gruppe hat bereits zwei Alben herausgebracht, als ein Vertrauter den Ratschlag Staatsakt äußert. Zwar befindet Sänger Andreas Spechtl ein Konzert der Türen als „so lala“. Trotzdem entscheidet man sich für ein Treffen. Ab da sei alles klar gewesen: Spechtl habe sich angesteckt gefühlt von Summens überbordender und sprudelnder Wesensart. Wer den Labelbetreiber kennt, weiß sehr gut, wovon er spricht.

Auf Staatsakt erscheint ein schonungsloser Abgesang auf die Suche nach einem Platz in dieser Stadt, nein, auf der gesamten Welt: „DMD KIU LIDT“. Die Manifestation des Kapitalismus in unseren Leben ist die Traurigkeit. Bis in die Gegenwart macht jener Leitsatz zumindest einen Teil der Staatsakt-Raison aus. Sicher ist, dass der Berliner Bürgermeister nicht Kai Wegner hieße, wenn ausschließlich Künstler des Labels über ein Stimmrecht verfügten.

20 Jahre Staatsakt-Label in Berlin: Gullis stinken wie die Babykotze in den Cafés

Christiane Rösinger ist nach dem Konkurs des größten deutschen Independent-Vertriebs „EFA“ froh gewesen über die Existenz von Staatsakt – Energie und Geldmittel waren schlicht aufgebraucht. Das populärste Stück der ersten Solo-Platte „Songs of L. And Hate“ zeichnet ein düsteres Bild von Berlin: Die Unterschicht versäuft ihr Kindergeld, geifernde Hostelhorden ziehen durch die Straßen. Gullis stinken – und auch die Babykotze in den Cafés. Ohne jegliche Freude wendet sich Rösingers wunderschönes Chanson gegen plumpen Hedonismus und die umwälzende Gentrifizierung.

Ein ähnliches Grundgefühl umtreibt auch Isolation Berlin. Mit Summen schließt man Bekanntschaft in einem Café, das es heute schon nicht mehr gibt. Dort spielt die Gruppe dem Connaisseur ihre zweite EP auf Kopfhörern vor. Als Schlusslied tönt an diesem Tag die Antihymne der Spreemetropole über seine Ohren: „Manchmal würd’ ich gerne dem ganzen Dreck entfliehen. Doch ich versinke in der Isolation Berlin“. Summen ist hin und weg, seitdem veröffentlicht er ihre Platten. In den Zehnerjahren gehört die zwischen Chanson und Postpunk changierende Gruppe zu den Zugpferden von Staatsakt.

Christiane Rösinger während der Fotoprobe für „Planet Egalia“. Martin Müller/Imago

Vor fünf Jahren ist Staatsakt an den Humannplatz in Prenzlauer Berg gezogen. Heute führt Summen die Firma gemeinsam mit dem Promoter Markus Göres und Sebastian Pobot, dessen Zuständigkeit Vertriebsaufgaben umfasst. Im Laufe der letzten zwei Dekaden hat man über einhundert Platten veröffentlicht. Wahrscheinlich ist der Labelkatalog ein Grund dafür, dass es Staatsakt überhaupt noch gibt: Fraktus, Chuckamuck, International Music, Stereo Total, Erobique, Andreas Dorau. Zur Feier seines Bestehens lädt Staatsakt am 28. Oktober nach Kreuzberg. Nicht „nur“ Die Türen, Christiane Rösinger und Isolation Berlin bespielen dann die Bühne des Festsaals – sondern auch Jens Friebe und Nichtseattle.

Der Markt hat sich verändert, in der Gegenwart wird er stark von den Algorithmen der Streaming-Dienste bestimmt. Das Credo: Eine Single von möglichst kurzer Spieldauer statt ein Gesamtkunstwerk in Langspielform. Immer enger wurde auch der Platz für Subkultur in Berlin. Irgendwo im Ruhrpott, in Leipzig oder in Osteuropa könnte aber wohl etwas Vergleichbares wie Staatsakt entstehen, mutmaßt Summen. An dieser Stelle sei es noch einmal geschrieben: Vor zwanzig Jahren zahlte er 110 Euro für seine Stube. Heute beziffert sich die Durchschnittsmiete eines Zimmers auf 640 Euro. Entwickelt sich diese Stadt in ähnlicher Geschwindigkeiten wie vergleichbare Metropolen der westlichen Welt, haben nicht nur die letzten Stündlein der Indie-Labels geschlagen. Ohne hinreichende Regulierung verliert diese Stadt auch ihren Geist.



Festsaal Kreuzberg. Am Flutgraben 2, Sonnabend, 28. Oktober, 20 Uhr, VVK 33 Euro (20 Jahre Staatsakt mit Die Türen, Isolation Berlin, Christiane Rösinger (mit Jens Friebe und Andreas Spechtl), Nichtseattle, DJ Henrelaxer3700