20 Jahre Watergate Berlin: „Nüchtern bleiben ist die goldenste Regel“

Mittwochmorgen, zehn Uhr, das Watergate. Einer der berühmtesten Techno-Clubs der Welt. Ulrich „Uli“ Wombacher blickt so fasziniert aufs schimmernde Wasser der Spree, als wäre er zum ersten Mal hier. Dabei schmeißt er den Laden doch seit 20 Jahren. Beim Barkeeper ordert er Milch mit Honig – in einem prächtigen Whiskey-Glas. Dann setzen wir uns auf gepolsterte Sitze am Fenster. Nun glitzert auch die Honigmilch fast so magisch wie der Fluss.