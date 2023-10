Gleich geht es los. Gerade noch hat Busta Rhymes das Publikum in der Mercedes-Benz-Arena, der superfunktionalen Multifunktionsarena am Ostbahnhof heiß gemacht, nun ist der Star des Abends an der Reihe: US-Gangstarap-Legende 50 Cent.



Erstmal ist aber noch Pause: Zeit sich an den ebenfalls superfunktionalen, neunzehn Gastronomie-Ständen mit Pommes, Nachos, Burgern oder Brezeln einzudecken. Auf den Bühnenleinwänden erscheint währenddessen ein mindestens genauso verlockendes Angebot: Für ein paar extra Taler kann man an einem Meet and Greet mit 50 Cent höchstpersönlich teilnehmen.

Dann geht es wirklich los. Die Silhouette von Fifty erscheint flackernd auf den Leinwänden, ein leerer, transparenter Kasten mitten auf der Bühne hüllt sich langsam mit Nebel. Und Abrakadabra, begleitet von einem gewaltigen Feuerwerk steht da der „motherfucking P-I-M-P“. Stilvoll gekleidet in einem schwarzen Tracksuit mit roten Streifen, geschmückt mit zwei (!) gigantischen, goldenen Halsketten und einem silbernen Armreif. So protzen, konnte 50 Cent, bürgerlich Curtis Jackson, nicht immer.

Seine Kindheit und Jugend auf den Straßen des New Yorker Bezirks Queens hatte nichts mit dem heutigen Bling-Bling gemein. Seinen Vater kennt er nicht, seine junge, in Drogengeschäfte involvierte Mutter wird, als Curtis acht Jahre alt ist, von Unbekannten in ihrem eigenen Haus ermordet. Der lebt von nun an bei seinen Großeltern und beginnt im Alter von zwölf Jahren die Haushaltskasse auf seine Weise aufzustocken: mit Drogengeld. Als 18-Jähriger muss er erstmals eine längere Zeit in den Knast, sechs Jahre später landet er, inzwischen bei einem Major-Label unterzeichnet, einen ersten Underground-Hit mit „How to Rob“, auf dem er sich über die halbe Hip-Hop-Szene lustig macht.

Für den Weg nach oben nimmt 50 Cent so gut wie alles in Kauf. Stress mit den Rap-Kollegen, Stress auf der Straße. Im Mai 2000 wird er bei einer Schießerei vor dem Haus seiner Großeltern von neun Kugeln getroffen. Drei Jahre später erscheint dann das Album, das ihn nicht nur weltweit bekannt macht und wegweisend für das Genre des Gangstaraps wird, sondern dessen Titel auch den von Fifty eingeschlagenen Lebensweg treffend zusammenfasst: „Get Rich or Die Tryin“, auf Deutsch: Werde reich oder stirb bei dem Versuch.

„The Final Lap Tour“ - 20 Jahre Gangstarap

Das zwanzigste Jubiläum dieses Albums zelebriert 50 Cent nun mit seiner „The Final Lap Tour“, die ihm an Samstagabend auf die Bühne der Mercedes-Benz-Arena führt. Mitgebracht hat er eine Live-Band, Breakdancer und acht Tänzerinnen, die ihr Outfit noch öfter wechseln als 50 Cent selbst. Immerhin: Bei ihnen dürfte das angesichts der wenigen kurzen Kleidungsstücke, die sie anhaben, schneller gehen als bei Fifty, der immer wieder für längere Zeit die Bühne verlässt. Wenn er aber da ist, legt er sich ins Zeug: Wippt mit den Armen, animiert das Publikum und schwebt sogar einmal über die Bühne. Ein Handtuch für den unvermeidlichen Schweiß ist, lässig in die Hosentasche gesteckt, fast immer dabei.

Etwas skurril wirkt das allerdings alles schon. Denn hier performt nicht mehr der junge Gangster mit stählernem, straßenkampftauglichen Hustler-Six-Pack-Body, sondern ein Millionen schwerer Geschäftsmann mit Wohlstandsbauch, der den jungen Gangster noch einmal für ziemlich exakte 90 Minuten mimt. Der voller Inbrunst seinen legendären Hit „Many Men“ spielt („Many men wish death to me“), auch wenn ihm doch schon lange keiner mehr den Tod wünscht, er die Straße (zum Glück!) hinter sich gelassen hat.

50 Cent hat sein Business-Imperium in den vergangenen Jahren um immer weitere Segmente erweitert. Nicht nur als gut bezahltes Werbemodell, sondern auch als Schauspieler, Film-Serien und Videospielproduzent, Modedesigner oder Cognachersteller versucht er sich. Sein letztes Album, „Animal Ambition“, ist dagegen vor bald zehn Jahren erschienen und erhielt eher mittelmäßige Kritiken.

Für Fifty ist Rap ein Geschäftsfeld unter vielen. Aber ein florierendes. Mit einem halben Dollar kommt man in der Mercedes Benz Arena nicht weit – geschweige denn rein. Stolze 71 Euro kostete das Standardticket. Wer will, kann noch deutlich mehr bezahlen. Es ist die nahezu vollendete Kommodifizierung jener Straßen- und Gangkultur, die 50 Cent mit seiner Musik einst so stimmig einfing. Bei dem Berlin Konzert nickt, hüpft und gestikuliert dann auch eher ein vom spießigen Vorort, als ein vom harten Ghetto geprüftes Publikum zu den sich um Bandenkriminalität, Drogenmissbrauch und Gewalt kreisenden Texte Fiftys.

50 Cent: Es geht immer um das große Geld

Mitten in der Show – 50 Cent ist mal wieder hinter der Bühne verschwunden – erscheinen plötzlich Plakate von Filmen, für die sich Fiftys Produktionsfirma verantwortlich zeigt. Das Konzert als Dauerwebeshow. 50 Cent geht es um das große Geld, um Profit. Daraus – das muss man ihm absolut lassen – hat er nie einen Hehl gemacht. Schon der Albumtitel Get Rich or Die Tryin fasst ja das neoliberale Hustler-Mindset in seiner ganzen moralischen Verkommenheit: der eigene Tod als möglicher, heroisch verklärter Kollateralschaden auf dem unbedingten Weg nach oben.

50 Cent hat es nach oben geschafft, knapp genug war es, und so steht er hier nun, unter dem riesigen, an der Decke befestigten, silbernen Mercedesstern, auf der Bühne und predigt die Ideologie jener Gesellschaftsordnung, die seine Familie und so viele andere einst unten gehalten, vom Wohlstand ferngehalten und in die Kriminalität getrieben hat. Er, der es allen Widrigkeiten zum Trotz an die Spitze geschafft hat, wird willentlich zum Maskottchen einer meritokratischen Illusion, der zufolge jeder im Sinne der Marktwirtschaft erfolgreich werden kann, wenn er es denn nur wirklich will. Fifty, der selbst ohne Perspektiven in bitterer Armut aufgewachsen ist, bei seinem Kampf um materiellen Wohlstand nur hauchdünn dem Tod entkommen ist predigt – mit Goldkette und Champagner – die Dogmen des Neoliberalismus.

Das Konzert am Samstagabend endet abrupt. Mit dem letzten Ton flammen die Leinwände auf: Es läuft der Trailer für den Film The Expendables 4, in dem Fifty mitspielt. Ob sich vielleicht ein Screening in der Mercedes-Benz-Arena arrangieren ließe? Nachos und Cola gäbe es hier auf jeden Fall.