60 Jahre Beatlemania: Warum Paul McCartney verboten wurde zu berlinern

Walter Ulbricht muss den Song gehasst haben: „Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nu kopieren müssen?“, fragte der DDR-Staatsratsvorsitzende 1965 bei der Ankündigung des Verbots westlicher Beatmusik auf dem XI. Plenum des ZK der SED. Und weiter: „Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.“

Yeah, Yeah, Yeah, ein Verweis auf den Beatles-Megahit „She Loves You“ von 1963, der in England erfolgreichsten Beatles-Single überhaupt; und der Song, mit dem die Beatlemania, der internationale Höhenflug der Beatles, unaufhaltsam wurde. Ziemlich genau 60 Jahre ist das nun her. Am 28. August 1963 erschien in Großbritannien die Single. Gerade mal 2 Minuten und 22 Sekunden lang, aber einer der größten Pop-Songs aller Zeiten. Lyrisch auch bemerkenswert: Der Liebesschwur in der dritten Person Singular.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eine Anekdote zu „She Loves You“ ist indes weniger bekannt: Auf Druck des deutschen Plattenlabels mussten die Beatles (gegen ihre eigene Überzeugung) eine deutsche Version erstellen – um auch den deutschen Markt zu erobern. Davon abgesehen, dass die Beatles ohnehin keinen Bock auf dieses Vorhaben hatten, tat sich zudem ein akutes Ausspracheproblem bei „Sie liebt dich“ auf: Der deutsche Reibelaut ch stellte für die Englisch-Muttersprachler eine besondere Hürde dar.

Ja, es kam so weit, dass Paul McCartney vom Übersetzer (dem Radiomoderator Camillo Felgen) forderte, er möge den Text gefälligst anpassen, und zwar in ein „Sie liebt dir“. Das jedoch kam für Felgen so gar nicht in die Tüte. Mit welchem bizarren Argument servierte er McCartneys Vorschlag ab? „Nee, das geht nicht. Das ist Berliner Dialekt. Das kauft kein Kölner!“ McCartney musste also durch, durch die Ch-Tortur. Es klappte mehr schlecht als recht. Und gelohnt hat es sich kaum: Auch die deutschen Fans wollten die englischsprachige Version. Yeah, Yeah, Yeah!