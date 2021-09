Berlin - Es ist, als wäre sie nie weggewesen. 2,6 Millionen Menschen hören monatlich ihre Musik auf Spotify, amerikanische HipHop-Medien packen sie in aktuelle Playlists neben R&B-Star James Blake und in einem der derzeit meistdiskutierten Gerichtsfälle spielt sie eine der wichtigsten Rollen: Aaliyah. Obwohl die Sängerin aus New York bereits am 25. August 2001 bei einem Flugzeugabsturz nahe der Bahamas ums Leben kam, ist sie 20 Jahre später fast so präsent wie während ihrer aufstrebenden Musikkarriere.

Am 16. Januar 1979 wurde Aaliyah Dana Haughton in Brooklyn, New York geboren. Den Großteil ihrer Kindheit verbrachte sie mit ihrem älteren Bruder Rashad in Detroit, Michigan, wo sie später an einer High School Tanz-, Gesangs- und Schauspielunterricht erhielt sowie bei ersten Schulaufführungen mitmachte. Durch ihren Onkel Barry Hankerson, der damals in Michigan als Anwalt in der Unterhaltungsbranche tätig war, und ihrer Mutter Diane, die selbst einmal eine Karriere als Sängerin anvisierte, bekam sie Unterstützung.