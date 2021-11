Berlin - Björn Ulvaeus sagte vor nicht allzu langer Zeit: „Eine alte Maxime der Musikindustrie lautet, dass man nicht mehr als 40 Jahre zwischen zwei Alben vergehen lassen soll.“ Das war nichts anders als eine Ankündigung. Der heute 76-jährige Schwede versammelte sich nach knapp vier Dekaden wieder mit seinen Kollegen Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson, um „Voyage“ aufzunehmen – das neunte Studioalbum von Abba.

Seit sich bereits 2018 Gerüchte verfestigten, dass die vier Musiker wieder gemeinsam im Studio sitzen und mithilfe von digitalen Abbildern ihrer selbst auftreten wollen (kurz: Abbatare), herrscht Aufregung in sämtlichen abbaphilen Kreisen. Im September 2021 präsentierte die Truppe dann in einem digitalen Event die frischen Stücke „Don't Shut Me Down“ und „I Still Have Faith In You“. Bilder von Fans aus aller Welt wurden dazu gezeigt und Andersson sagte aus einem Studio eingeblendet: Wenn sie zwei neue Songs geschrieben und aufgenommen haben, warum sollten sie dann nicht noch ein paar mehr machen? Eine Moderatorin verkündete schließlich offiziell: Am 5. November wird eine Platte mit zehn Lieder erscheinen. In Onlineforen zählen seitdem die Fans die Tage herunter, die deutsche Ausgabe des Fachmagazins Rolling Stone nennt es auf ihrer Titelseite das Comeback des Jahres, und das Berliner Kulturkaufhaus Dussmann wirbt mit einem Late-Night-Shopping extra dafür.

Nun ist also die Band, die am 30. November 1981 ihr letztes Studiowerk „The Visitors“ veröffentlichte und danach nur noch einige Live-Alben, Kompilationen sowie Solowerke rausbrachte und nur wenige Auftritte absolvierte, zurück. „Die Pause“, wie sie ihr Ende einst nannten, ist passé. Ihre zahlreichen Hits sowie das funkelnde Pop-Image, das sie seit den 1970ern haben, hat Millionen von Fans jeglichen Alters bis heute überdauert. Gerade deswegen ist das späte Comeback eigentlich ein Risiko. Denn was, wenn es enttäuscht? Und es Abba nicht mehr als ein wenig Money, Money, Money bringt?

Abba-Nummer mit vielen Uuuhuus

„Voyage“ ist allein schon anders, weil sich die Stimmen der Sängerinnen verändert haben. Sie trällern nicht mehr so hoch wie früher, die 74-jährige Anni-Frid Lyngstad klingt sogar etwas kratzig. Ulvaeus und Andersson, die seit jeher die Lieder schreiben und produzieren, haben dank moderner Technik allerdings einen volleren Sound als 1981 hinbekommen und bleiben natürlich der Abba-Pop-Formel treu.

Mit wuchtigen Paukenschlägen, zarten Streichertönen und eindringlichem Harmoniegesang eröffnet die Ballade „I Still Have Faith In You“ die neue CD. „ I Can Remember“ trägt die Hörer anschließend auf ein traditionelles Volksfest, bei dem gedudelt und gestampft wird. „Little Things“ leitet mit einem Kinderchor und mit Xylofon, Klavier und Glöckchen den Advent ein. Es ist neben dem klingelnden Marsch „Bumblebee“ der nächste Weihnachtssong für die Heiligabend-Playlist.

„Don't Shut Me Down“ ist wiederum die Abba-Nummer, die mit vielen Uuuhuus auf den Disco-Floor wartet. Nicht so prägnant wie „Dancing Queen“, aber mit Agnetha Fältskogs glasklarer Sopranstimme und einem fast quietschenden Saxofon ein Highlight, das sofort an frühere Abba-Tage erinnert. Passend dazu heißt es im Refrain: „And now you see another me / I've been reloaded“. Jetzt sehen wir ein anderes Ich, neu aufgeladen. Gut möglich, dass dieses Stück für eine weitere Fortsetzung von „Mamma Mia!“ verwendet wird.

Abbatare in London

Es bleibt noch die Mitklatschnummer „Just A Notion“, „I Can Be That Woman“, das stellenweise an Roxettes „Listen To Your Heart“ denken lässt; das dramatisch euphorische „No Doubt About It“ sowie die vierstimmige und mit einem großen Orchester begleitete „Ode To Freedom“. Sie alle kreisen um Beziehungen und Trennungen. Da reiht sich auch „Keep An Eye On Dan“ ein, der absolut beste Track auf diesem Album. Die zwei Schwedinnen singen dramatisch wie einst in „S.O.S“ zu einem florierenden Piano-Beat, unter dem es elektronisch brodelt und wabert. Kurz vor dem Refrain steigen Pauken und Streicher ein, während sie ihre Phrasen über ein (vermutliches) Scheidungskind herrlich lang ziehen. Und dann: „Keep an eye on Dan / promise me you can / he gets out of hand if you let him / so keep an eye on Dan / and don't forget / I'll be back on sunday to get him.“

Ultragrelle Synthies, die so Achtzigerjahre-kitschig klingen, dass sie wieder begeistern, imitieren die Melodie. Am liebsten möchte man jetzt johlend auf die Tanzfläche stürmen. Dan ist immerhin in Obhut und bis zur Abholzeit bleibt Freizeit. Having the time of your life!

Björn Ulvaeus und Benny Andersson sagten kürzlich der New York Times, dass es keinen großen Plan für „Voyage“ gegeben hätte. Nach jahrzehntelanger Fragerei, ob und wann es ein Comeback gebe, war die Band nun vom Druck befreit. Sie wollten einfach wie vier Freunde wieder zusammen Musik machen. Mit Sicherheit spielte mit rein, dass sie für ihre Abbatare wochenlang aufgenommen wurden und so ohnehin viel Zeit gemeinsam verbrachten. Die programmierten Hologramme, die sie wie anno 1979 zeigen, sollen im nächsten Jahr Shows in London geben, eine Halle wird dafür extra errichtet. Abba können somit zu Hause bleiben und der Technik die Bühne überlassen.

„Was gibt es schon zu beweisen?“, sagten Ulvaeus und Andersson über die neuen Projekte. Wenn es schiefgehe, würden die Leute ein Jahr später immer noch „Dancing Queen“ spielen. Zuvor berichteten sie der britischen Tageszeitung The Guardian, dass „Voyage“ jetzt das letzte Album sei. Thank you for the music, Abba.

Abba: „Voyage“ (Universal Music). Live 2022 in London. Tickets und Infos unter: www.abbavoyage.com