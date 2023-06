Abschied von der Komischen Oper – auf leider unbestimmte Zeit

Es ist schon hart: Die letzte Premiere war vor einer Woche: Georg Friedrich Händels „Saul“ in einer Inszenierung von Axel Ranisch. Dieses Stück wird auch am Sonnabend gegeben, dem letzten Abend im wunderschönen, jedoch leider maroden Stammhaus an der Behrenstraße. Die Komische Oper Berlin muss raus. Das Haus wird nach 75 Jahren für rund 440 Millionen (Stand heute, 2018 war noch von 227 Millionen Euro die Rede) saniert, umgebaut, erweitert. Nun wird für einige Jahre das Schiller-Theater nicht weit vom Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg bespielt, ein Theaterbau, der sich seit einiger Zeit als Berliner Ausweichtheater etabliert hat.

Schon der Staatsoper gewährte das Haus Unterkunft und zuletzt der Komödie am Kurfürstendamm. Das Schiller-Theater ist nicht schlecht, aber es ist kein Vergleich zum Stammhaus. Man kann nur hoffen, dass sich die Arbeiten nicht allzu sehr verzögern, sich keine unliebsamen Überraschungen auftun. Dass „von einigen Jahren Umbauzeit“ die Rede ist und kein genauer Zeitpunkt genannt wird, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, ist zwar realistisch, aber die Schwammigkeit gemahnt auch an all die Unwägbarkeiten, die bei so einer Grundsanierung auf einen zukommen und zu Verzögerungen führen können.

Der 10. Juni ist ein besonderer Abend für die Komische Oper

Der 10. Juni ist also ein besonderer Abend für die Komische Oper, nach dem restlos ausverkauften „Saul“ soll unter dem Motto „Abschied und Aufbruch! Das Fest für alle“ gefeiert werden. Im Foyer wird ein DJ auflegen. Es darf getanzt werden. Und man muss nicht in „Saul“ gewesen sein, um hier mitfeiern zu können. Wie alle, die umziehen, mistet auch die Komische Oper aus. Deshalb gibt es am 16. und 17. Juni einen Kostümverkauf.

Am 15. Oktober dann soll die neue Spielstätte mit einem großen Fest eröffnet werden. Die erste Premiere der neuen Spielzeit aber findet im Hangar 1 des früheren Flughafen Tempelhofs statt. Dort wird am 16. September Hans Werner Henzes „Floß der Medusa“ in der Inszenierung von Tobias Kratzer aufgeführt.