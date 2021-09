Dass eine Band erfolgreich ist, lässt sich anhand verschiedener Parameter messen. Da wären zum Beispiel Zuschauerzahlen. 200.000 sind schon eine unfassbar große Menge. So viele kamen zu A-ha und füllten 2005 beim Live-8-Konzert in Berlin eine Strecke von der Siegessäule bis (fast) zum Brandenburger Tor. Dann gibt es noch Plattenverkäufe –A-ha brachten mehr als 100 Millionen an ihre Hörerschaft. Zur Orientierung: Coldplay lagen zuletzt bei über 80 Millionen. So richtig wird das Ausmaß jedoch erst deutlich, wenn man die Dokumentation „A-ha – The Movie“ sieht, die seit dieser Woche im Kino läuft: Man kennt sogar als Nichtfan absolut jeden einzelnen Song. Und die Doku startet mit den bekanntesten, die sich wie ein Ohrwurm durch die knapp zweistündige Produktion ziehen.

