Berlin - Der Bildschirm meines Laptops zeigt eine junge Frau mit kurzen blonden Haaren, den Reißverschluss ihrer Trainingsjacke hat sie bis ganz oben zugezogen. Die digitale Kopie des Gesichts von Alice Phoebe Lou strahlt. Die 27-jährige Wahlberlinerin hat einen Grund, sich zu freuen. Am Freitag erscheint ihr drittes Album „Glow“. In zwölf Liedern verpackt die Sängerin darauf ein großes Thema: Gefühle. Klingt schmalzig? Ist es auch. Doch wer hier abwinkt, der verprellt den Reiz, den die neue Platte hat. Die leichten Pop-Klänge werden gerade im Widerspruch zu manch schwermütiger Zeile auf Lous Album interessant.

Ob sie ein Lieblingsstück hat? Das ändert sich ständig, sagt die Künstlerin im Videointerview, entscheidet sich dann aber doch, und zwar für den ersten Titel „Only when I“ (Nur, wenn ich). „Er holt Leute ins Album rein“, sagt sie. Um das zu verdeutlichen, stimmt sie den Refrain des Titels an, der sie dazu inspiriert hat: „I get along without you very well“ von Jazzmusiker Chet Baker. Eine Ballade, die davon handelt, wie unabhängig der Interpret von der Liebe ist, nur um dann die Ausnahmen aufzuzählen. So soll gleich das erste Stück ihres Albums transportieren, was es heißt, unterschiedliche Gefühle zur selben Zeit zuzulassen, sagt Lou.