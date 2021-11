Houston - Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash & Young, Jefferson Airplane – die Bandnamen sind seit über 50 Jahren Meilensteine einer gloriosen Popgeschichte. Viel mehr aber gelten sie als Soundgeber der Hippiebewegung, die mit weiten Gewändern und Blumen im Haar ein paar Jahre lang für sich in Anspruch nahm, Liebe, Freiheit und Frieden in die Welt zu bringen. Als Höhepunkt dieser Bewegung wird bis heute das Popfestival in Woodstock von 1969 angesehen, wo die oben genannten Bands allesamt auftraten.