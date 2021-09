Berlin - Es muss im Sommer 1989 gewesen sein, als sich auf einer Party im englischen Seebad Brighton Genie und Wahnsinn begegneten: Bobby Gillespie, Musiker bei der Band Primal Scream, ein dünner Junge aus Glasgow mit Moptop-Frisur und Knautschlederjacke, und Andrew Weatherall, Journalist und DJ im Londoner Club Shoom, wo er sich einen Spaß daraus machte, in seine House-Sets immer wieder Indiepop wie New Order oder alte Sixties-Platten zu mischen. Die beiden verstanden sich prächtig, machten zusammen die Nacht durch, und am Ende hatte Weatherall ein Tape des damals neuen Primal-Scream-Albums in der Tasche und versprach, es wohlwollend auf eine Besprechung in seinem Fanzine Boy’s Own zu prüfen.

Wider Erwarten liebte Weatherall die Platte der mit einer Art dope-umwölkten Rolling-Stones-Pastiche bis dahin eher mäßig erfolgreichen Band. Ein Song hatte es ihm besonders angetan, „I’m Losing More Than I’ll Ever Have“ hieß der. Und so gab’s neben einer hymnischen Besprechung noch eine Zugabe: Andrew Weatherall nahm sich der Nummer noch einmal an, zerlegte sie in ihre Einzelteile und baute sie um das von Martin Duffy gespielte, treibende Pianothema herum komplett neu wieder auf. Mischte einen neuen Drum-Loop, catchy Girl-Group-Harmonien und eine aufgekratzte Basslinie dazu. Und ließ das Ganze mit einem Monolog von Peter Fonda aus dem Motorradfilm „Die wilden Engel“ beginnen, der den Party- und Ekstase-seligen 1990er-Jahren sogleich das Programm gab: „We wanna be free. We wanna be free to do what we wanna do. We wanna get loaded. And we wanna have a good time.“