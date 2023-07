Anohni transformiert Wut in Mut, dank ihres Souls. Julie Byrne baut uns einen Sternenhimmel aus Folk. Und Gabriels können Gospel ganz genau so gut wie Nahtanz.

Anohni and the Johnsons: „My Back Was A Bridge For You To Cross“ (Rebit/Rough Trade/Beggars)

Diese Stimme mit ihrem bebenden Timbre! Ja, Anohni hat zugleich eine der kraftvollsten und eine der am meisten Fragilität wagenden Stimmen der Gegenwart. Eine der traurigsten und spannendsten sowieso. Nach der genialen elektronisch instrumentierten Solo-Platte „Hopelessness“ (2016) und diversen Ausflügen, etwa mit Hercules & Love Affair („In Amber“, 2022), kehrt Anohni zurück zu der Band, mit der sie einst im New Yorker Underground (damals noch unter dem Namen Antony) begonnen hatte, entdeckt von Lou Reed.

Auf dem Cover des neuen Band-Albums „My Back Was A Bridge For You To Cross“ ist die Menschenrechtsaktivistin Marsha P. Johnson zu sehen; wie Anohni selbst auch eine Frau, die trans ist. Thematisch beackert Anohni ähnliche Felder wie auch ohne Band (Identität, Klimakatastrophe, Verzweiflung und Kraftschöpfen), aber mit einem ganz anderen Instrumentarium: Anohni beweist diesmal, merklich durch Marvin Gaye geschult, dass sie auch Blue-Eyed-Soul kann. Eine unfassbar starke Platte, die Wut in Mut verwandeln kann.

Julie Byrne: „The Greater Wings“ (Ghostly International)

Diese Frau aus Buffalo, New York, ist immer noch viel zu unbekannt! Klanglich bewegt sich Julie Byrne zwischen Billie Eilish und Lorde und sie muss sich in Sachen Intensität nicht hinter diesen beiden verstecken. Eine Stimme mit der Seelentiefe eines Ozeans. Dazu gesellen sich auf dieser, ihrer dritten, Platte nebst der gezupften Gitarre auch sanfte Synthesizer, Harfe und Pianotupfer.

Textlich serviert uns Julie Byrne starken Tobak: Zentrales Sujet ist der Tod eines Freundes, der am Album zu Beginn noch mitwirkte. Der Tod, ein Thema, das man keinem wünschen will und an dem doch niemand vorbeikommt. Folk, überwältigend und doch beruhigend wie ein Himmel samt der toten Sterne, deren Licht noch fällt auf unsere Netzhäute.

Gabriels: „Angels & Queens (Deluxe)“ (Atlas/Warner)

Sind wir noch in der queeren Gospel-Kirche oder schon beim Nahtanz im Nachtclub? Bei den Gabriels, dem britisch-amerikanischen Soul-Trio, weiß man oft nicht so genau. Funfact: Gabriels-Sänger Jacob Lusk, Jahrgang 1987, war auch schon als Chorleiter für Diana Ross im Dienst.

Das glaubt man sofort. Dieser schmachtende Soul, kredenzt auf Streicher-Bouquet, ist klanglich so hand- und mundgemacht und vintage, dass man beim Song „Professional“ vom Stuhl fällt, wenn man hört, dass Pluto schon kein Planet mehr sein soll – bis dann bei Minute drei ein Beat einsetzt, der uns eh in den Downbeat-HipHop der Gegenwart beamt. Ein tränenpumpender und dennoch erbaulicher Sound – der auch Fans von Anohni gefallen dürfte.