Schlagerrap vom Platin-Plattenbauprinz: Apache 207 in der Bällebad-Benz-Arena

Sogar Leute, die seine Texte Banane finden, müssen zugeben: Apache 207 ist ein mega Entertainer - auch in der Benz Arena, samt „My Heart Will Go On“.

Am Eingang der Mercedes-Benz-Arena werden am Sonntagabend LED-Armbänder verteilt, die wenig später, als laute Bässe aus den Boxen scheppern, synchron in wechselnden Farben leuchten, als großes Lichtermeer in der 17.000 Menschen fassenden Mehrzweckhalle. Über so bunt strahlenden, jungen Publikum, das einen Faible für Bauchtaschen und Undercut-Frisuren hat, liegt ein süßlicher E-Shisha-Geruch. Es kommen Großraumdisco-Vibes auf, fast fragt man sich, ob man nicht versehentlich im mallorquinischen Megapark gelandet ist. Aber nein: Auf der Bühne steht nicht Mickie Krause oder DJ Robin, sondern Apache 207, ein Rapper; würden zumindest manche sagen.

Volkan Yaman, wie Apache 207 bürgerlich heißt, stürmte 2019 aus dem Nichts mit Hits wie „Kein Problem“, „Roller“ oder „200 km/h“ an die Spitze der deutschen Musikcharts. Ein kometenhafter Aufstieg, dem potentiell ein ebenso schneller Fall folgen könnte. Nicht aber bei Apache 207, dessen Hype auch nach seinen zwei Studioalben – „Treppenhaus“ (2020) und „2sad2dicso“ (2021) – nicht abreißen will und der inzwischen nicht nur über zwei Milliarden Streams, sondern auch 27 goldene, sieben Platin- und eine Diamant-Schallplatte abgestaubt hat. Nicht schlecht für einen gerade mal 24-Jährigen!

Seinen immensen Erfolg verdankt Apache 207 nicht nur humorvollen Musikvideos, in denen er zum Beispiel mit glitzergoldenen Rollerblades durch seine Hood im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen cruist, oder seinem markanten Style mit geölten Haaren und 80s-Sonnenbrille, sondern vorrangig seinem massenkompatiblen Sound, der die verschiedensten musikalischen Einflüsse vermengt. Welche genau? Darüber ist man sich in der Musikwelt nicht so ganz einig: Viele sehen Apache 207 als ersten Vertreter des Schlagerrapps, der inzwischen mit Künstler wie 1986zig oder Ski Aggu erfolgreiche Nachahmer gefunden hat. Andere halten ihn wiederum für einen Deutschrapper neuen Typus, der Genregrenzen sprengt und sich auf pfiffige Weise von der restlichen Rapszene abgrenzt.

In jedem Fall aber begeistert er mit seinen gerappten Strophen und poppigen Refrains, mit seinen Disko- und Eurodance-Anleihen ein breites Publikum, das angesichts des gar nicht mal mehr so stark nach Rap klingenden Sounds auch nicht mehr so stark auf die Texte achtet - und so die von Machosprüchen durchsetzen, oftmals sexistischen Lyrics easy überhört. Oder diese mit Volkan Yamans zweifellos vorhandenen Hang zur (Selbst)-Ironie rechtfertigt. Der zeigt sich auch beim großen Abschluss seiner ersten größeren Tour am Sonntagabend in Berlin. Ob er mit gelenkigen wie auch amüsanten Tanzmoves für Stimmung sorgt, aus einem von fiktiven SEK-Beamten auf die Bühne getragenen Sarg springt oder sich auf einem Boot namens „Elisabeth“ durch das Publikum „schiffen“ lässt: Immer wirkt es so, als würde sich Apache 207 selbst nie ganz für voll nehmen. Und das wirkt auf der Bühne, wo jede in seinen Musikvideos oftmals mitschwimmende Arroganz verschwindet, durchaus sehr sympathisch.

Das Bällebad und der Plattenbau

Generell scheint die größte Stärke von Apache 207 nicht unbedingt die Musik zu sein – sondern seine grandiosen Entertainer-Fähigkeiten. Für die Show in Berlin hat er sich sichtlich was einfallen lassen, um das Publikum über die zwei Showstunden mitzunehmen. Als er zwei gigantische Plastikfußbälle in die Menge wirft, wird die Halle zum Bällebad. Wie kleine Kinder springen die Zuschauer, immer noch mit leuchtenden Armbändern an ihren Handgelenken, den Bällen hinterher, versuchen gemeinschaftlich deren Richtung zu ändern. Währenddessen spielt Apache 207 seinen Song „Nicht wie du“ und guckt dem von ihm ausgelösten Treiben in der Menge mit zufriedenem Blick zu.

Auf einer Leinwand hinter der Bühne laufen zwischen den Songs immer wieder längere Videosequenzen, die im Stile eines Scripted-Reality -TV-Formates aus dem Leben des Musikers erzählen und ihm Platz für emotionale Erkenntnisse geben: „Ich wollte immer nur aus diesem Drecksloch raus“, sagt Apache 207 in einer Videosequenz vor dem Plattenbau, in dem er aufgewachsen ist, stehend, „aber jetzt zieht mich alles wieder hierhin zurück“. Daher hat er das Erdgeschoss seine altes Wohnhaus kurzerhand als Bühnenbild für seine Konzerte nachgebaut – sogar mit Spielplatz vor der Haustür.

Eine ernstere, nachdenklichere Seite von sich hat Apache 207 auch zuletzt in einer Amazon-Prime-Doku gezeigt, die den Musiker eine Zeit lang begleitete. In ihr kamen nicht nur einige seiner Freunde und Bekannten, sondern auch er selbst zu Wort. Ein Novum! Hatte Apache 207 sich zuvor doch jeglichen Interview verweigert und so eine mysteriöse Aura um seine Persönlichkeit kreiert. In der zwar äußerst distanzlosen, aber unterhaltsamen Doku sprach er unter anderem auch über die Schattenseiten seines wahnsinnigen Erfolges, beklagte sich über den hohen Erfolgsdruck und die mit dem Ruhm verbundene Einsamkeit.

Apache hat wohl aber seinen Weg gefunden, mit dem ganzen Trubel zurechtzukommen: Möglichst bodenständig bleiben und den Kontakt zu den engsten Vertrauten halten. Konsequenterweise performt Apache 207 am Sonntagabend nicht nur vor der Kulisse seines ehemaligen Wohnhauses, sondern grüßt während des Konzertes verschiedenste Freunde mit Vornamen, und holt zudem auch noch zwei Konzertbesucher sowie den Vater seines besten Freundes auf die Bühne. Und als er eine kleine Anekdote aus seinem Freundeskreis erzählt, resümiert er: „Es geht nicht um Roller, Platin oder Diamanten. Diese Momente sind es, die in Erinnerung bleiben!“

Mama hat gekocht

Das Publikum in Berlin indes feiert Apache 207 und seine Musik, samt Roller, Platin, Diamanten in den Texten. Minutenlang lässt sich Apache zum Titanic-Song „My heart will go on“ von der Menge zujubeln. Nachdem er später den vorerst letzten Song des Abends gespielt hat, haben die Fans die Möglichkeit, über eine Zugabe zu entscheiden. Schaffen sie es, den auf den Leinwänden dargestellten Dezibelmesser zum Glühen zu bringen? Die Fans schreien aus voller Kehle, bald steht Apache 207 wieder auf der Bühne – und spielt unter anderem seinen erst vorletzte Woche veröffentlichten Track „Fühlst du es auch?“. Dann kommt noch Bausa, Labelchef und „großer Bruder“ von Apache 207, für einen gemeinsamen Song von der Hallendecke auf die Bühne geschwebt.

Seinen größten Hit, „Roller“ von 2019, hat sich Apache 207 natürlich für das Finale des Abends aufgehoben. Das Publikum ist so textsicher, dass Apache selbst nur einzelne Wörter mitzurappen braucht. Währenddessen holt er seine gesamte Entourage auf die Bühne, die zusammen mit ihm und Bausa vor der Plattenbau-Kulisse tanzt. Dann endet der Abend: Apache 207 klingelt an der Tür zu seinem ehemaligen Wohnhaus und eröffnet dem Publikum, dass er sich nun endgültig verabschieden müsse, denn „Mama hat gekocht“. Der Türöffner summt, Apache 207 geht in den Hausflur hinein und dreht sich noch einmal rum: „Ich liebe dich Berlin,“, schreit er ins Publikum, bevor die Tür zufällt.