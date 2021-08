Berlin - Fast die gesamte Konzertsaison ist ausgefallen – aber Young Euro Classic findet statt. Allerdings schlägt auch hier die Pandemie zu: Das für den Montag angekündigte Jovem Orquesta Portuguesa – gut in Erinnerung wegen eines bemerkenswerten „Sacre du Printemps“ vor einigen Jahren – durfte nicht reisen. Stattdessen betritt nun das Berliner Ensemble Mini das Podium des Konzerthauses, eine Gründung des britischen Dirigenten Joolz Gale, der schon damit punktet, dass er die seit zehn Jahren vor jedem YEC-Konzert gespielte Festival-Hymne von Ivan Fischer weglässt.

Das Ensemble Mini spielt in der Regel klein besetzte Arrangements großer Orchestermusik, hier war es Gustav Mahlers „Totenfeier“, eine Frühform des Kopfsatzes der Zweiten Symphonie. Gale selbst hat die eingedampfte Fassung für sechs Bläser, fünf Streicher, Harfe, Akkordeon und Schlagzeug hergestellt. Dank Mahlers polyphoner Satzstruktur halten sich die Verluste in Grenzen, vieles klingt der originalen Fassung erstaunlich ähnlich. Gale gestaltet die Tempi indes ein wenig zu breit, so als müsste er einem großen Orchesterklang Zeit zur Entfaltung im Raum lassen.