Aufgepimpt und weiblicher, aber noch nicht divers genug: der Preis für Popkultur

Machen wir uns nichts vor: Der Preis für Popkultur war von Anfang an, seit seiner ersten Verleihung 2016 im Berliner Tempodrom, eine prima Idee, die oft nicht gut aufging. Es haftete ihm zu Recht das Image des Musikpreises an, bei dem „am Ende eh die Beatsteaks gewinnen“.

Oder andere etablierte Herrenbands wie Die Ärzte oder Kraftwerk oder Rammstein, jedenfalls Acts, die sowieso in Sphären schweben, in denen sie längst keinen solchen Preis mehr brauchen, um massiv Aufmerksamkeit zu ergattern. Die haben sie eh stets bei allem, was sie tun.

Dabei sollte der Preis für Popkultur doch extra nicht so wie der inzwischen abgeschaffte Musikpreis Echo sein, bei dem es schnöde um die Verkaufszahlen ging. Aber am Ende konnte der Vereinsvorstand vom Preis für Popkultur noch so viel wollen: Demokratisch abgestimmt hat die Jury, die aus den (inzwischen 870) Vereinsmitgliedern besteht. Und die konnten sich eben in erster Linie auf die „üblichen Verdächtigen“ einigen.

Lie Ning spielte beim Preis für Popkultur – bekam aber leider keinen Preis. Sabine Gudath

2022 fühlt sich das entschieden anders an: Schon bevor die Preisverleihung um 20 Uhr beginnt, tummeln sich am Dienstagabend im Innenhof des Admiralspalasts viele junge aufgestylte Leute, die kaum nach Ü-40-Beatsteaks-Fanclub aussehen, sondern mehr nach einer Mischung aus Fashion-Week-Fans, YouTuber und YouTuberinnen und Leuten, die selbst in coolen Avantgarde-Pop-Bands spielen könnten.

Die Berliner Band mit dem unpäpstlichen Namen Pabst eröffnet dann die Preisverleihung vor tausend Leuten im Admiralspalast, mit Indie-Rock, der was von einem Klangcocktail aus Weezer und Placebo hat. Nice! Durch den Abend moderieren Salwa Houmsi und Jo Schück (den Älteren vermutlich bekannt aus „ZDF Aspekte“), denen man ihr aufrichtiges Interesse für auch mal subversive Popkultur abkauft. Skurril: In der vierten Reihe sitzt ein Mensch im Teddybärkostüm im Publikum. Andererseits: Warum nicht?

Bittersüßer Scherz

Und oben in der Loge haben es sich ein paar Typen gemütlich gemacht, die erst ein wenig wie Gangsterrapper wirken, aber dann auch der Laudatio-Dragqueen Jurassica Parka viel Applaus spendieren und die vorgelesenen Nominiertenlisten lautstark mit viel Liebe kommentieren: „Mein Junge! Der gewinnt!“ Letztlich haben aber nicht nur die Jungs gewonnen: Antje Schomaker („Ich muss gar nichts“) bekommt den Preis als Lieblingskünstler:in. Alle Preiskategorien sind übrigens genderneutral geöffnet. Super auch: Die Auszeichnung für die queere Produzentin Novaa. Und der Preis fürs Chemnitzer Indie-Pop-Trio Blond, das mit seinem „Hörbuch der sexualisierten Gewalt“ ein schwieriges, aber sehr relevantes Thema angeht.

Downer an dem an sich tollen Abend: Zwar legt Lie Ning, der zurzeit wohl spannendste Berliner Newcomer, mit seiner Anohni-haften R&B-Stimme den stärksten Auftritt des Abends hin – doch auf der Nominierten-Shortlist steht er nicht. Und auch keine andere nicht weiße Person. Darauf weist auch die Berliner Rapperin Malonda, selbst of color, bei ihrer Laudatio hin mit einem bittersüßen Scherz: Sie habe sich heute „extra laut“ angezogen, um nicht für eine Aperol-Kellnerin gehalten zu werden.

Top, dass beim Preis für Popkultur nun auch mehr junge Frauen gewinnen. Und übrigens auch ältere: Die „Queen of Metal“ Doro Pesch erhält den Preis fürs Lebenswerk. Aber divers genug ist der Preis damit eben längst noch nicht. Am Ende des Abends haben übrigens auch Rammstein („beeindruckendste Liveshow“) und Tocotronic („Lieblingsalbum“) Preise abgestaubt. Und natürlich auch die Beatsteaks, war ja klar.