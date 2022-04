Das Deutsche Historische Museum hat am Freitag (08.04.2022) eine Ausstellung über „Richard Wagner und das deutsche Gefühl“ eröffnet. Ganz von ferne betrachtet ist Wagner der letzte Komponist überhaupt, der noch ein gesellschaftliches Interesse beanspruchen kann, bei dem sich Fragen stellen, die nicht umstandslos vom herrschenden Unterhaltungsparadigma plattgerollt werden können. Die Probleme haben mit seiner Musik wenig zu tun, wären aber ohne sie längst nicht so quälend. Indem Wagner einer der größten Komponisten des Abendlandes war, schleuste er auch seinen Antisemitismus in die Kultur des 20. Jahrhunderts hinein. Das Interesse oder die Leidenschaft für Wagner beschränkte sich in den seltensten Fällen auf seine Musik, meistens übernahm man mehr oder minder auch eine Weltanschauung.

König Ludwig II. adaptierte Wagners Bilderwelt in seinen Schlössern, errichtete aber auch die erste Synagoge in München. Hitler dagegen lag weniger an einer archaischen Bilderwelt – im Nationalsozialismus überragten die Leistungen der deutschen Ingenieure die der verbliebenen Dichter und Denker – als am Antisemitismus. Ob deutsche Bilderwelt und Antisemitismus jedoch jemals eine solche Wirkung gehabt hätte, wenn Wagner nicht diese singulär attraktive und interessante Musik gelungen wäre?

Die Unschärfen in der Wirkungsgeschichte – hängen sie mit dem „Gefühl“ zusammen, das Wagner vor allem anzusprechen gedachte? Die Ausstellung, die das DHM als Pendant zur Karl-Marx-Ausstellung unternommen hat, widmet sich indes nicht Wagners Wirkung, sondern Wagner selbst. Was aber ist „das deutsche Gefühl“?

An vier „Gefühlen“ aufgehängt: Entfremdung, Eros, Zugehörigkeit und Ekel

Michael P. Steinberg, Musikwissenschaftler und Germanist sowie Autor des Buches „The Trouble with Wagner“, hat die Ausstellung kuratiert und an vier „Gefühlen“ aufgehängt: Entfremdung, Eros, Zugehörigkeit und Ekel.

Die Entfremdungsdiagnose stellen Wagner wie auch Marx. Wagner hat sie jedoch nicht mit einer Analyse der ökonomischen Verhältnisse untermauert, sondern sich ganz auf sein – Gefühl verlassen: Wo ihm die Verhältnisse nicht zu Willen waren, dachte er an Revolution. Entfremdung erfuhr er vor allem als Herrschaft von jüdischen oder jüdisch gelesenen Musikern über das Musikleben wie Felix Mendelssohn in Leipzig oder Giacomo Meyerbeer in Paris. An einer demokratischen Revolution wie 1848 hatte Wagner nur insofern Interesse, als er darüber seine Vorstellungen deutscher Kunst zu realisieren hoffte. In seinen öffentlichen Äußerungen irrlichterte er zwischen sozialistischen und elitären oder völkischen Standpunkten, aus denen sich keine konsistente politische Haltung herauslesen lässt. Sie bleibt von Gefühlen abhängig.

Oesterlein Sammlung im Thüringer Museum Eisenach/Reuter-Wagner-Museum Steckbrief gegen Richard Wagner aus „Eberhardt’s allgemeiner Polizei-Anzeiger“, Dresden, 11. Juni 1853

Der völkische Standpunkt und der antisemitische sind zwei Seiten einer Medaille, und so verschwistern sie sich auch in der Ausstellung unter den Stichworten „Zugehörigkeit“ und „Ekel“. Die stärkere Besinnung aufs Nationale führte bei Wagner zur exzessiven Selbstmarkierung: „Ich bin der deutscheste Mensch“. Entsprechend wurde alles, was nicht zugehörte, als eklig ausgegrenzt, vor allem „der Jude“.

Wagners Hang zu Seidenwäsche hatte mit seiner Hautkrankheit zu tun

Leidet die Ausstellung darunter, dass sich Gefühle kaum über Objekte erzählen lassen, so eröffnet „Ekel“ mit den Blicken auf die Geschichte von Hygiene und Medizin dennoch ein interessantes Assoziationsfeld. Man erfährt, dass Wagners zuweilen als Crossdressing belächelter Hang zu Seidenwäsche mit seiner Hautkrankheit zu tun hatte – ein Detail, das ihn selbst den Menschen zurechnet, deren Erscheinung Ekel erregen könnte. Zahlreich auch die Karikaturen Wagners, die ihn im „Stürmer“-Stil als Juden darstellen. Das Problem mit Wagner ist nicht nur sein Antisemitismus, sondern seine sonderbare Eigenschaft, plötzlich auf der anderen Seite des Ressentiments aufzutauchen, als Subjekt und zugleich Objekt seines Hasses. So schlägt auch der Hass auf die „Moderne“ sogleich auf ihn zurück: Er schrieb schließlich die modernste Musik seiner Zeit.

Die Ausstellung mischt Wagner-spezifische Gegenstände und Bilder mit allgemeinen. Wagner erscheint so als jemand, der die sozialen und kulturellen Problemlagen exemplarisch und extrem erfasst. Die Wegeführung indes ist seltsam zwanglos und unscharf, was man an Handschriften, Objekten und Bildern sieht, reizt oft nicht zu näherer Betrachtung und gewinnt erst durch die Täfelchen an Signifikanz. Am enttäuschendsten ist vielleicht der dem „Eros“ gewidmete Raum. Statt sich nun der Sexualmoral der Zeit zu widmen, geht es um Wagners Frauenbild und dessen zeitgenössischer Verankerung. Wenig originell war ihm die drinnen waltende, züchtige Hausfrau am liebsten; in seinem Fall sollte sie bedingungslose Unterstützung seiner künstlerischen Fantasien leisten. Wagners Traum vom Eros jedoch ist immer wider diese Ordnung gerichtet, das zeigt sich in seinen Opern wie in seinem Privatleben.

Angesichts dessen, was wir über Wagner und seine Zeit wissen, wirkt die Ausstellung mager. Denkanstöße vermag sie hier und da durchaus zu geben – aber vermutlich nur dem, der bereits einiges über diesen großen, verhängnisvollen Künstler weiß.