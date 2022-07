Was den Volksfesten in Würzburg und Münster zu peinlich war, der „ZDF-Fernsehgarten“ zieht es durch: Der Ballermann-Hit „Layla“ von DJ Robin & Schürze soll am 31. Juli im Rahmen der „Mallorca vs. Oktoberfest“-Folge gespielt werden. Und zwar nicht wie bei der Düsseldorfer Rheinkirmes in einer kompromisslerischen Instrumentalversion, bei der das Publikum Textsicherheit beim Mitgrölen bewiesen haben dürfte, und auch nicht in einer textlich entschärften Version, wie die Bild-Zeitung zwischenzeitlich mutmaßte, sondern mit dem unzensierten Text, in dem der titelgebende Name einer Bordellbesitzerin („Puffmutter“) auf „geiler“ gereimt wird.

Besungen werden die gute Figur und das blonde Haar jener Layla, die sich, und das ist vermutlich der provozierende Punkt, bei einem dazugehörigen Musikvideo als ein Mann in Frauenkleidern mit Perücke entpuppt. Ein Quell des Frohsinns und der Heiterkeit seit eh und je. Im kulturell gehobenen Diskurs gilt das als sexistisch und transphob, was den Wirkungskreis dieser Hervorbringung immens erweitert und die ansonsten gut gegeneinander abgedichteten Filterblasen unserer Gesellschaft interagieren lässt.

Am Wochenende hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass der Text für den ZDF-Auftritt noch in eine entschärfte Version umgeschrieben werde. Dazu sagte die ZDF-Sprecherin, dass es das Lied „bisher nur in einer Version gibt“. Und: „Das Produktionsteam des Songs hat für einen späteren Zeitpunkt angekündigt, eine geänderte Version von ,Layla‘ zu produzieren – das geschieht aber vollkommen unabhängig vom ZDF.“

Die DJs selbst hatten gar verkündet, eine kindertaugliche Umdichtung in Umlauf bringen zu wollen, in der es nicht mehr heißt: „Ich hab’ ’nen Puff und meine Puffmama heißt Layla“, sondern „Ich hab’ ’nen Wuff und die Hundemama heißt Layla“.

Puffmama – Hundemama. Wie man unschwer erkennt, hauen hier Versmaß und Rhythmus nicht mehr hin. Das kann man dem „Fernsehgarten“-Publikum nun wirklich nicht zumuten, dessen Schunkelfreude durch die Schnelligkeit des Beats ohnehin gefordert ist und ins Schwitzen gebracht wird. Eine Synkope könnte zu Massenkarambolagen führen und schlimme Folgen haben.