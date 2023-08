Mit einem Brandbrief hat sich die Orangerie Berlin GmbH vergangene Woche an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten gewandt: Dem Ensemble Berliner Residenz Konzerte drohe das Aus. Der Grund: Die Musiker konnten im Frühjahr 2022 in der Großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg ihre Barockmusikkonzerte nicht spielen – wegen Bauverzögerungen. Die Pause dauerte ganze fünf Monate. Das habe zu Umsatzverlusten in sechsstelliger Höhe geführt, teilte die GmbH mit. Nach Angaben des Unternehmens sind es 300.000 Euro. Bis heute gebe es seitens der Vermieterin keinen verbindlichen Lösungsvorschlag zu den schon Ende 2021 geltend gemachten Schadenersatzansprüchen, berichtete Thomas Gross, Geschäftsführer der Orangerie Berlin GmbH. Ein Sprecher der Stiftung mit Sitz in Potsdam sagte dazu am Montag: „Wir werden das prüfen.“

Der Orangerie Berlin GmbH bleibe nur noch die Hoffnung auf ein schnelles wirkungsvolles Eingreifen seitens der Generaldirektion der Stiftung und des Stiftungsrates, hieß es in der Mitteilung. Sollte ihr bis zum 21. August kein positiver Entscheid zum zuletzt durch sie vorgelegten Vergleichsangebot vorliegen, müsse sie Insolvenzantrag stellen.



Der Brandbrief ging auch an Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle und die Staatssekretärin Sarah Wedl-Wilson in der Berliner Senatsverwaltung für Kultur. Auch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Claudia Roth, wurde laut Mitteilung informiert.