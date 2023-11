Sir Paul McCartney ist der Berliner der Herzen: „Ick freu mir wie Bolle“

Der größte Fan von Paul McCartney ist eine Berlinerin. Zumindest, wenn man ihrem Lied von 1970 Glauben schenkt: „Viele Mädchen gibt’s für dich / Die sehn besser aus als ich / Aber keine mag dich so, so wie ich“, sang Marianne Rosenberg, in ihrem allerersten Charthit: „Mr. Paul McCartney“. Schmachtend voller unerwiderter Fan-Liebe zum innig verehrten Idol. Im echten Leben traf die Berliner Schlager-Queen den großen Paul McCartney dann doch noch, 1972, also zwei Jahre, nachdem besagter Song erschienen war.

McCartney spielte damals mit den Wings (seiner Band nach den Beatles) in der Berliner Deutschlandhalle. „Ich habe vier Stunden gewartet, bis er rauskam“, erzählte Rosenberg 2022 der Berliner Zeitung im Interview. „Dann hat er mir sein Autogramm auf meine Single geschrieben, die ‚Mr. Paul McCartney‘ hieß.“ Wermutstropfen: Rosenberg verlor, erzählt sie, ihre ganze Single-Sammlung inklusive dieser Rarität, bei einem ihrer Umzüge.„Ich musste mir meine eigenen Songs auf Flohmärkten wieder zusammenkaufen. Aber das Autogramm von Paul McCartney war weg!“ So kann’s gehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und noch mal hatten wir in Berlin Pech mit Paul McCartney. Denn einmal hätte er fast berlinert bei einem Song der Beatles. 1964 war das. Die Beatles mussten (auf Druck der Plattenfirma) eine deutschsprachige Version ihres Hits „She Loves You“ erstellen – um auch den deutschsprachigen Markt zu erobern. Doch es tat sich ein akutes Ausspracheproblem bei „Sie liebt dich“ auf: Der deutsche Reibelaut ch stellte für die Englisch-Muttersprachler eine besondere Hürde dar.

Ja, es kam so weit, dass Paul McCartney vom Übersetzer (dem Radiomoderator Camillo Felgen) forderte, er möge den Text gefälligst anpassen, und zwar in ein „Sie liebt dir“. Das jedoch kam für Felgen so gar nicht in die Tüte: „Nee, das geht nicht. Das ist Berliner Dialekt. Das kauft kein Kölner!“ McCartney musste also durch, durch die Ch-Tortur. Es klappte mehr schlecht als recht.



Nicht dass er jemals weg gewesen wäre. Aber dieser Tage ist McCartney neu präsent auf zwei doch sehr unerwartete Weisen: Nicht bloß zupft er den Bass für den Song „Bite My Head Off“ der Rolling Stones auf deren frischgepresstem Album „Hackney Diamonds“. Nein, es gibt sogar auch einen neuen Beatles-Song: „Now And Then“. John Lennon spielte seinen Part schon 1979 ein, im Jahr vor seinem Tod. George Harrison ergänzte die Gitarren in den 1990ern. Und nun spielte auch Ringo Starr das Schlagwerk drauf; und Paul McCartney, zudem singend, seinen Bass. „Ick freu mir wie Bolle“, sagte Paul McCartney 2016 auf der Waldbühne. Schließlich also doch noch berlinernd. Und wir uns erst!