Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) weist die gegen sie seitens der Orangerie Berlin GmbH erhobenen Vorwürfe zurück. Diese hatte sich vor einigen Tagen mit einem Brandbrief an die Stiftung gewandt: Dem Ensemble Berliner Residenz Konzerte drohe das Aus. Der Grund: Die Musiker konnten im Frühjahr 2022 in der Großen Orangerie des Schlosses Charlottenburg ihre Barockmusikkonzerte nicht spielen – wegen Bauverzögerungen. Das habe zu Umsatzverlusten in Höhe von 300.000 Euro geführt, teilte die GmbH mit.

Die Veranstalterin der Berliner Residenz Konzerte hatte angekündigt, am 22. August 2023 einen Insolvenzantrag für das Ensemble stellen zu müssen, sollte ein „Vergleichsangebot“ von der SPSG nicht angenommen werden. Darin forderte die GmbH den Verzicht auf drei Monatsmieten und zudem 150.000 Euro Schadenersatz. Dies lehnt die SPSG ab. Dem Geschäftsführer der GmbH, Thomas Gross, sei das am 10. August schriftlich mitgeteilt worden, teilte die SPGS am Donnerstag mit.

Die Begründung der Orangerie Berlin GmbH, dass Bauverzögerungen zu Umsatzverlusten geführt hätten, ist für die SPSG laut Mitteilung nicht nachvollziehbar. Für die Phase der Baumaßnahmen am Schloss Charlottenburg sei mit der GmbH eine Sanierungsvereinbarung geschlossen wurde, in der für die Laufzeit vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2023 für die Nutzung der Großen Orangerie eine Mietminderung in Höhe von 50 Prozent festgelegt worden sei.

Schadensersatz-Forderungen: Weder plausibel noch nachgewiesen

Darüber hinaus habe die Orangerie Berlin GmbH in einem Schreiben vom Mai 2023 den Wunsch geäußert, den Ende 2025 endenden Mietvertrag für die Große Orangerie zu verlängern. Von einer bevorstehenden Insolvenz sei zu diesem Zeitpunkt keine Rede gewesen. Darüber sei die SPSG erst in dem für die Klärung der Vertragsverlängerung angesetzten Gespräch am 1. August in Kenntnis gesetzt – und ultimativ zur Annahme des „Vergleichsangebotes“ aufgefordert worden.



„Die SPSG sieht angesichts der einvernehmlich abgeschlossenen Sanierungsvereinbarung keinen Grund für Schadenersatzleistungen. Auch die Höhe des geforderten Schadenersatzes ist weder plausibel erläutert noch nachgewiesen, heißt es in der Mitteilung. Die SPSG als öffentlich geförderte Einrichtung sei dazu verpflichtet, mit den ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln verantwortungsvoll umzugehen. Nach dieser Maßgabe seien Forderungen in dieser Höhe zu prüfen. Alle damit einhergehenden rechtlichen Fragen wären demnach in einem Insolvenzverfahren zu klären.